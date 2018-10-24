banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93618
ALTIN
225.199
DOLAR
5.6954
STERLİN
7.3611
EURO
6.4954
Kıbrıs Manşet'in yayını ses getirdi
KIBRIS MANŞET'İN YAYINI SES GETİRDİ
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB 66 iş yerini denetledi
LTB 66 İŞ YERİNİ DENETLEDİ
Lute 31 Ekim’de adaya geliyor
LUTE 31 EKİM’DE ADAYA GELİYOR
banner282

Tel-sen, Türk-sen’e Bağlı Sendiklarla Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Tel-Sen, “Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının Türkiye Büyükelçiliğine verileceği, Lefkoşa’daki ambarın da Kooperatif Merkez Bankası’nın kullanımına verileceği” gerekçesiyle yarın TÜRK-SEN’e bağlı sendikalarla protesto eylemi yapacağını açıkladı.

Tel-sen, Türk-sen’e Bağlı Sendiklarla Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Tel-Sen, “Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının Türkiye Büyükelçiliğine verileceği, Lefkoşa’daki ambarın da Kooperatif Merkez Bankası’nın kullanımına verileceği” gerekçesiyle yarın TÜRK-SEN’e bağlı sendikalarla protesto eylemi yapacağını açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Tel-sen, Türk-sen’e Bağlı Sendiklarla Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Tel-Sen, “Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının Türkiye Büyükelçiliğine verileceği, Lefkoşa’daki ambarın da Kooperatif Merkez Bankası’nın kullanımına verileceği” gerekçesiyle yarın TÜRK-SEN’e bağlı sendikalarla protesto eylemi yapacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, yarın saat 10:00’da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak; saat 10:15’te Daire Müdürlüğü’ne, saat 10.30’da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü’ne ve saat 11:00’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kınama yazısı verilecek ve “Kara Çelenk” bırakılacak.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Sendika Yönetim Kurulu’nun, gerek Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde yapılmak istenilen yer verme olayını, gerekse Lefkoşa’daki ambarın Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü kullanımına verilmesini asla kabul etmediğini ve grev dahil her türlü eylem kararı aldığını açıkladı.
Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı eleştirerek, Atakan’ın, göreve başladığı günden bu yana Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili elle tutulur gözle görülür hiçbir kazanıma imza atmadığını ve Daire’nin varlıklarını bir bir elden çıkarmaya çalıştığını iddia etti
Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nden hizmet alan vatandaş ve Daire’de çalışanların Bakan’dan Daire’ye sahip çıkılmasını, daha ileriye götürülmesini beklediğini belirti.
Soysan, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nü de, Daire’ye ait varlıkların elden çıkmasına göz yumduğu, sessiz kaldığı ve imza attığı gerekçesiyle istifaya çağırdı.
Soysan, Yenişehir bölgesindeki yeni genel müdürlük binasına taşındığı günden bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nin alanlarını bir bir almaya çalışan Kooperatif Merkez Bankası Müdürlüğünün kendi yapısına değer katarken toplumsal varlık olan Kıbrıs Türk halkının kuruşları ile oluşturulan Telekomünikasyon Dairesi’nin varlıklarının elinden çıkarılmasına ön ayak olduğunu savunarak, “Kooperatif Merkez Bankası Müdürlüğü derhal bu tavrından vazgeçmeli, tabiri caizse elini Daire’nin yakasından çekmelidir” dedi.
Telekomünikasyon Dairesinde yapılmak istenenin, ambarın Kooperatif Merkez Bankası’na verilmesi girişiminin bardağı taşırdığını, çalışanı çileden çıkardığını, çalışma barışını bozduğunu ifade den Soysan, “Bunlara sebebiyet veren Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünü, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğünü ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığını şiddetle kınıyor ve almış oldukları bu karadan vazgeçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
(YIL/HA)



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Ydp: “tohumculukla İlgili Yasanın Meclis'e Geri Gönderilmesinden Memnunuz”
Ydp: “tohumculukla İlgili Yasanın Meclis'e Geri Gönderilmesinden Memnunuz”
Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Uyarısı
Akıncı İle Duncan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Akıncı İle Duncan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”
Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına Katılacak Sporcuları Kabul Etti
Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına Katılacak Sporcuları Kabul Etti
Ltb Fırtına Sebebiyle Olumsuzlukların Yaşanabileceğine Dikkat Çekti Dikkatli Olunması Uyarısında Bulundu
Ltb Fırtına Sebebiyle Olumsuzlukların Yaşanabileceğine Dikkat Çekti Dikkatli Olunması Uyarısında Bulundu
Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Kıbrıs Tmt Derneği: “kktc Tanınmadan Görüşme Sürecine Fırsat Verilmemeli”
Kıbrıs Tmt Derneği: “kktc Tanınmadan Görüşme Sürecine Fırsat Verilmemeli”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim