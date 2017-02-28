Tel-sen Tdp’yi Ziyaret Etti

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), TDP’yi ziyaret ederek, Bakanlar Kurulu’nun telekomünikasyonla ilgili aldığı iddia edilen kararının geri çekilmesi için siyasi baskı yaratma adına TDP’den destek istedi.

TEL-SEN, BAKANLAR KURULU’NUN TELEKOMÜNİKASYONLA İLGİLİ ALDIĞI İDDİA EDİLEN KARARININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN TDP’DEN DESTEK İSTEDİ

Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), TDP’yi ziyaret ederek, Bakanlar Kurulu’nun telekomünikasyonla ilgili aldığı iddia edilen kararının geri çekilmesi için siyasi baskı yaratma adına TDP’den destek istedi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, ziyarette yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün birkaç gün önce “Bakanlar Kurulu’nda Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması, gelir paylaşımına gidilebilmesi ve kamu-özel iştiraki için karar üretildi, düğmeye basıldı” şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, Bakanlar Kurulu’nun aldığı iddia edilen bu kararla ilgili henüz bir bilgi edinemediklerini belirtti.

Soysan, bir süredir ülkede özelleştirme hastalığı yaşandığını, özelleştirme yasası yapıldığından beri ülkenin değerlerini sermayeye peşkeş çekmek için bir yarış başlatıldığını savundu. Soysan, yasanın özelleştirmeyi zorunlu kılmadığını, zaten 7-8 yıldır özelleştirilmeye karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün yaptığı açıklamanın ne anlama geldiğini bilemediklerini belirten Soysan, siyasi partiler ve örgütlerle işbirliği içerisinde bu kararın geri çekilmesi için siyasi baskı oluşturacaklarını anlattı.

Soysan, Dürüst’ün açıklamasının bir dizi çelişkili ifade barındırdığını savunarak, “3, GSM operatörünün gelip gelmeyeceğinin bile belli olmadığını söyleyen bakana soruyoruz sen bilmezsen kim bilecek?” dedi.

Açıklamanın tamamının anlaşılmaz olduğunu iddia eden Soysan, telekomünikasyonun hizmetlerinin inkişafa devredilmesinin devletin bu alanda işlevsizleşmesi demek olacağını belirtti.

Soysan, 4,5 G’nin var olan 2 GSM şirketine verilmesinin kartelleşmeye sebep olacağını savunarak, “Dürüst’ün açıklamalarına kargalar bile güler. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, hükümetin tüm kararlarının koltuğa endeksli olduğunu savunarak, “TC’ye verdikleri sözleri yerine getirmek ve koltuklarını garantilemek için çalışıyorlar hükümetin kurulma süreci de aynı mantıkla gerçekleşti zaten” dedi.

Kısa bir süre önce hükümetin TC’ye verdiği sözleri yerine getirmemesinin sıkıntısını yaşadığını dile getiren Özyiğit, “Bize göre bu yapılanlar vatana ihanettir” dedi.

Özyiğit, hükümetin dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulamalara imza atmaya çalıştığını, reform adı altında TC ile imzalanan anlaşmalara kılıf uydurulduğunu savundu.

Hükümetin icraatlarının çoğunun usulsüz olduğunu ancak uluslararası hukuku kullanmayan bir ülke olarak kimsenin bunların hesabını soramadığını söyleyen Özyiğit, hükümetin dilinden düşmeyen ‘kamu-özel ortaklığı’nın da ne anlama geldiğini bilemediklerini ve bu konuda ayrıntılı açıklama beklediklerini ifade etti.

Özyiğit, rekabet artar fiyatlar ucuzlar mantığıyla yapılan hiçbir anlaşmanın halka kar veya ucuzluk sağlamadığını kaydederek, kurumların peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini ve her zaman Tel-Sen’in yanında olacaklarını belirtti.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber :Arzu Köprülü Fotoğraf: Süleyman Önal