Tel-sen:”iş Yasası Ve Ilo Sözleşmelerini Hayata Geçirmeden Verimlilik Sağlanamaz”

Lefkoşa, 21 Şubat 17 (.): Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası( Tel—Sen), kamuda çalışma saatleriyle devamlı surette oynanmasının bir manası olmadığını vurguladı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, uygulanmak istenen mesai düzenlemesinin yalnızca kamudaki çalışma düzenini değil, halkın ve çalışanların sosyal hayatını yeniden dizayn edecek bir düzenleme olduğunu belirtti.

Soysan, sosyal yaşamı kolaylaştıracak hiçbir yenilik yapmadan, gerekli alt yapı yatırımları ve trafik düzenlemesi yapılmadan İş Yasası’nı ve ILO sözleşmelerini hayata geçirmeden mesai saatleri düzenlemesinin verimlilik getirmeyeceğini savundu.

Soysan, kamudaki esas sorunların veya kısmen verimsizliğin esas nedenlerinin yapılan partizanca uygulamalar, adam kayırmacılık olduğunu, tüm bunların siyasiler tarafından yapıldığını eşitlik ve adalet ilkesine aykırı davranıldığını iddia etti.

(YIL/ŞEB)