Tel-sen’den Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Siyah Çelenk

BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİ’NE BİR TÜRK LİRALIK YATIRIM YAPILMIYOR. BU ÖZELLEŞTİRMEYE ZEMİN HAZIRLAMA ÇALIŞMASIDIR”

SOYSAN: “SAYIN BAKANIN TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ iLE İLGİLİ HEDEFİ, STRATEJİSİ NEDİR? BUNU HEM TEL-SEN’LE, HEM DE HALKLA PAYLAŞSIN”

Lefkoşa, 5 Aralık 14 : Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), 2015 bütçe tasarısında Telekomünikasyon Dairesi için öngörülen kaynağın yetersiz olduğu gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Sendika, yönetim kurulu düzeyindeki eylemde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na “devletin operatörü Telekomünikasyon Dairesi’ne sahip çık” çağrısı yaptı.

TEL-SEN yönetim kurulu üyeleri, bakanlık önündeki eylem öncesinde Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde “Citroen Kavşağı” olarak bilinen yerde pankartlı eylem yaptı. Eylemde, “Dileneceğiz Direneceğiz” yazılı bir pankart açıldı. Aynı pankart, bakanlık önünde de kullanıldı.

BIÇAKLI VE SOYSAN’DAN AÇIKLAMA

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ile Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan burada basına birer açıklama yaptı.

Arslan Bıçaklı, açıklamasında Telekomünikasyon Dairesi’ne bir Türk Liralık dahi yatırım yapılmadığını, malzeme alınmadığını ve insanların neredeyse oturacak sandalyesi dahi olmadığını öne sürdü.

Daireye bilerek ve isteyerek yatırım yapılmadığını savunan Bıçaklı, bunun özelleştirmeye zemin hazırlama çalışması olduğunu iddia etti.

“EĞER DEVLETTE PARA KALMADIYSA”

“Eğer devlette para kalmadıysa Tel-Sen olarak biz Telefon Dairesi’ne sahip çıkmaya hazırız” diyen Bıçaklı, gerekirse dilenerek bu kurumu ayağa kaldıracaklarını söyledi. Bıçaklı, halktan yardım toplamak için kaymakamlıklardan izin talep ettiklerini hatırlattı.

Konuyu görüşmek için Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’ndan randevu talep ettikleri söyleyen Bıçaklı, ne Türk-Sen’in, ne de Tel-Sen’in farklı eylemler yapmaktan aciz olmadığını belirtti. Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Maksadımız ülkenin değerlerine sahip çıkmaktır. Ülkeyi yönettiğini söyleyenlerin bu yanlışlardan dönmesi, bunları düzeltmesidir amaç. Düzelmediği taktirde bazen ‘yakışıklı’, bazen ‘yakışıksız’ eylemlerle devam edeceğiz. İnşallah o noktaya gelmek zorunda kalmayız.”

SOYSAN’DAN BAKAN “SAHİP ÇIKIN” ÇAĞRISI

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan ise açıklamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı Telekomünikasyon Dairesi’ne sahip çıkmaya çağırdı.

Soysan, “Bakan, Telekomünikasyon Dairesini ile ilgili hedef ve stratejisinin ne olduğunu, devletin bir operatörü olan Telekomünikasyon Dairesi’ni bundan sonra nereye götürmek istediğini Tel-Sen’le ve halka paylaşsın” dedi.

Tamay Soysan, düne kadar ‘Telekomünikasyon Dairesi’ne sahip çıkacağız, yatırımlarla destekleyeceğiz’ diyenlerin, kendileriyle yollarda olanların, ateş yakanların bugün farklı tutumlar içine girdiğini söyledi.

Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının bütçe görüşmelerindeki açıklamalarının soru işaretleriyle dolu olduğunu savundu.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI