Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Tel-sen Başkanı Soysan’dan “4.5 G” Açıklaması

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, GSM operatörlerinin yeni fiber alt yapısı için devlete baskı yaptığını savundu.

Tel-sen Başkanı Soysan'dan '4.5 G” Açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“GSM OPERATÖRLERİ YENİ FİBER ALT YAPISI İÇİN DEVLETE BASKI YAPIYOR”

“4.5 G TEKELLEŞMEYİ DEĞİL KARTELCİLİĞİ GETİRECEK... TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NİN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK ADIMLARIN ÖNÜ AÇILMALI”

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, GSM operatörlerinin yeni fiber alt yapısı için devlete baskı yaptığını savundu.

 “4.5 G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek” görüşünü paylaşan Soysan, Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu’ndan, ‘rekabet artacak, hizmetler ucuzlayacak’ söylemleriyle yapılan baskıları dikkate almayıp, devletin haberleşme üst kurulu olarak doğru tarafta yer almasını istedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin güçlenmesine yönelik adımların önünün açılmasını isteyen ve Tel-Sen’in haberleşme konusundaki sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerinin ortada olduğunu ifade eden Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün GSM şirketlerini ziyaret etmesini eleştirdi, “Bakanın bu konudaki açıklamalarını kınıyoruz” dedi.

Yazılı bir açıklamayla Dürüst’e “özel sektöre değil, Telekomünikasyon Dairesi’ne zaman ayırın” çağrısı da yapan Soysan, “Halkın ve toplumun tepkilerine rağmen Sayın Ulaştırma Bakanının GSM operatörlerine ziyaret başlatması, onların görüşleri doğrultusunda hareket etmek istemesi, bu konuda basına açıklama yapması düşündürücüdür, manidardır” ifadesine yer verdi.

GSM operatörlerinin Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının peşkeşini istediğini savunan Soysan, “Sayın Ulaştırma Bakanı’nın bu talepleri dikkate almamasını, yeni bir fiber alt yapısı oluşturulmasına ön ayak olmamasını talep ediyoruz” dedi.

“4.5 G TEKELLEŞMEYİ DEĞİL KARTELCİLİĞİ GETİRMEKTEN ÖTEYE GEÇMEYECEK”

Tamay Soysan, yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“Gelinen noktada 4.5G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek, halk bir kez daha alternatifsiz, fahiş fiyat uygulamalarıyla karşı karşıya bırakılacak

Sayın Kemal Dürüst’ten beklediğimiz dairenin güçlenmesine yönelik adımların önünü açmasıdır. Bunun yolu Tel-Sen ve çalışanlarla birlikte hareket etmekten geçer.”

BİLGİ TEKNOLOJİ VE HABERLEŞME KURULU’NA ÇAĞRI: ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN

Tel-Sen’in yanlış adımların karşısında olacağını ifade eden Tamay Soysan, şunu belirtti:

“Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu’na düşen görev, ‘rekabet artacak, hizmetler ucuzlayacak’ söylemleriyle yapılan baskıları dikkate almamaktır.

Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu, devletin haberleşme üst kurulu olarak doğru tarafta yer almalıdır. Bunun yolu da telekomünikasyon alt yapısının sermaye peşkeş çekilmesinden değil, devletin haberleşme alt yapısına sahip çıkılmasından geçiyor.”

(RÇ/FEZ)
                                                                               

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle Ağaç Dikti Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi” Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi”
Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak
Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam Ediyor Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam...
Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi Kapsamında Refüj Ve Yol Kenarı Temizlikleri Başlıyor Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi...
Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma Kararı Aldı Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, &#34;Bir ağaç, bir insan&#34; sloganıyla...

Haberi Oku