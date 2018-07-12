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Tel-Sen’den Hükümete Zamları Geri Alın Çağrısı!

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, hükümete “zamları geri alın” ve “üretime sahip çıkın” çağrısında bulundu.

Tel-Sen’den Hükümete Zamları Geri Alın Çağrısı!

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, hükümete “zamları geri alın” ve “üretime sahip çıkın” çağrısında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Tel-Sen’den Hükümete Zamları Geri Alın Çağrısı!

 Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, hükümete “zamları geri alın” ve “üretime sahip çıkın” çağrısında bulundu.
Kısa süre içinde elektriğe yaklaşık yüzde 50 zam yapıldığını kaydeden Soysan, hükümeti, “halkın cebine göz dikmek” ve “intikam alır gibi davranmakla” suçladı.
Soysan,  “Bu zamlar, Kıbrıslı Türklerin üretim yapmak, kazanmak ve kazandırmak hakkını tamamen elinden aldı, nefes borusunu tıkadı. Umut hükümeti olarak gördüğümüz hükümet zam rekoru kırmaktan öteye geçemedi” değerlendirmesinde bulundu. 
Yazılı açıklamasında hükümeti ve zamları eleştiren Soysan, “Bu şartlarda üretmek, kazanmak ve devlete kazandırmak imkansız hale geldi” dedi.
Soysan, “Vatandaşın alım gücünü dibe vurduran hükümet insanları göçe zorlamaktadır. Hükümet zamları derhal geri almalı ve kolaycılığa kaçmak yerine toplumsal üretim araçlarına sahip çıkarak üretmenin ve kazanmanın unsurları hayat geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 20:52
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