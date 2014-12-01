Tel-Sen’den Eylem

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), yarın Yönetim Kurulu düzeyinde 08.00 ile 09.00 saatleri arası Lefkoşa Kaymaklı Çemberi’nde pankartlı protesto eylemi gerçekleştirecek.

TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi’ne yeterli bütçe ayrılmaması gerekçesiyle ‘Dileneceğiz Direneceğiz’ sloganı ile başlatılan eylemleri sokağa taşıyacağız” denildi.

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının halka kaliteli hizmet sunma konusunda kararlı olduğunun belirtildiği açıklamada, bu bağlamda gerekli projenin hazırlandığı, iki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Bu projenin çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacağını belirten Soysan, “Geçen yıl bu proje ile ilgili bütçeden hiçbir kaynak aktarılmazken bu yıl hazırlanan bütçe tasarısında bir kaynak aktarılmış gözükse de aktarılan kaynak sadece ve sadece sözde kalacak bir kaynak olarak gözükmektedir. Aktarılan kaynağa bakıldığında projenin hayata geçmesi yerine geçmemesi hedeflenmiş olarak gözükmektedir” ifadesini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy’un Telekomünikasyon Dairesi’ne bütçe aktarılması konusunda sessiz kaldığını iddia eden Soysan, “Bu tavrı Telekomünikasyon Dairesi’nin yok olmasına seyirci kalmasıyla eş anlamlıdır” iddiasında bulundu.

Bu konuda TEL-SEN’in tavrının net olduğunu belirten Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin ayakta kalması için üzerlerine düşeni yapacaklarını, toplumsal varlıklara sahip çıkma adına mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.