Tel Sen Yarın Lefkoşa Kaymakamlığına Baş Vuruda Bulunarak Halktan Yardım Toplama İzni Talep Edecek

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu yarın Lefkoşa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için halktan yardım toplama iznini talep edecek.

Tel-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada saat 10:00’da Kaymakamlığa baş vuruda bulunulacağı ve Kaymakamlık önünde bir basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada 2015 yılı bütçe tasarısında Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılması öngörülen kaynağın daire tarafından hazırlanan ve halka verilen hizmetin artırılmasını sağlayacak projenin hayata geçirilmesine yeterli olmaması sebebiyle halka gitme ve halktan yardım toplayarak bu projeyi hayata geçirme kararı alındığı ve bunun daha önce halkla paylaşıldığı kaydedildi.

Diğer Kaymakamlıklara da başvurularak gerekli izin talebini oralara da iletileceği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan dairemiz ile ilgili bölümün görüşülmesi aşamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy anlaşılmayan anlamsız bir tutum sergilemiş ve Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarını endişeye itmiştir. Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği bir bütçe görüşülmesi aşamasında karanlığa bırakılmıştır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın öncelikle bu tavrının gerekçesini gerek kamuoyu gerekse de yönetim kurulumuzla paylaşmasını bekliyoruz. Lefkoşa Kaymakamlığından alacağımız yardım toplama izninden sonra ilk yardım toplama kutusunu bize göre bütçemizle ilgili alt komitede anlamsız tavır sergileyen Taçoy’a uzatacağız”.

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının halka kaliteli hizmet sunma adına gerekli projeyi hazırladığı ve iki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesini beklediği ifade edilen açıklamada bu projenin çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacağı belirtildi.

Geçen yıl proje ile ilgili bütçeye hiçbir kaynak aktarılmazken bu yıl hazırlanan bütçe tasarısında bir kaynak aktarılmış gözükse de aktarılan kaynağa bakıldığında projenin hayata geçmemesinin hedeflendiğinin görüldüğü savunuldu.