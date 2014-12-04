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Tel-Sen Yarın Grev Yapacak Ardından Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Siyah Çelenk Koyacak

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılacak kaynağın daire tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için yeterli olmadığını savunan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacağını duyurdu.

Tel-Sen Yarın Grev Yapacak Ardından Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Siyah Çelenk Koyacak

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılacak kaynağın daire tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için yeterli olmadığını savunan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacağını duyurdu.

04 Aralık 2014 Perşembe 17:48
Tel-Sen Yarın Grev Yapacak Ardından Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Siyah Çelenk Koyacak
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SOYSAN: “TEL-SEN TOPLUMSAL VARLIKLARA SAHİP ÇIKMA ADINA MÜCADELESİNE SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılacak kaynağın daire tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için yeterli olmadığını savunan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını, ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacağını duyurdu.

TEL-SEN adına yazılı bir açıklama yapan Sendika Başkanı Tamay Soysan, yarınki eylemin saat 08.00’de Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde “Citroen Kavşağı” olarak bilinen yerde yapılacağını, eylemin ardından saat 09.30’da Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk konulacağını kaydetti.

“MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ”

2 yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesini beklediklerini kaydeden Soysan, “Bu proje çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacak. Telekomünikasyon Dairesi’nin ayakta kalması için üzerimize düşeni yapancağız. TEL-SEN toplumsal varlıklara sahip çıkma adına mücadelesine sonuna kadar devam edecek” dedi.

“İZİN TALEBİMİZİ GİRNE KAYMAKAMLIĞI’NDA DA İLETTİK”

Söz konusu projeyi halktan yardım toplayarak hayata geçirme kararlılığında olduklarını vurgulayan TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, yardım toplama izni talebiyle kaymakamlıklara başvurduklarını hatırlattı.

Soysan, Lefkoşa ve Mağusa Kaymakamlığı’ndan sonra Girne Kaymakamlığı’na da başvuruda bulunduklarını söyledi.

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİĞİNİZ HEDEF NEDİR?”

Soysan yazılı açıklamasında şunlara da yer verdi:

“Sayın Bakana soruyoruz Telekomünikasyon Dairesini götürmek istediğiniz hedef nedir? Endişe duymaktayız. Bir an evvel gerek toplum gerekse de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki yetkili sendika Tel-Sen ile hedefinizi paylaşmanızı bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Telekomünikasyon Dairesi’ne Aktarılacak Kaynağın Daire Tarafından Hazırlanan Projenin Hayata Geçirilmesi Için Yeterli Olmadığını Savunan Kıbrıs Türk Telekomünikasyon
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