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TEL-SEN Yarın da İçişleri Bakanlığı Önünde Açıklama Yapacak

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Dileneceğiz Direneceğiz” sloganıyla “yardım toplamak” için kaymakamlıklara yaptıkları izin başvurularına yanıt alamadıklarını kaydetti ve yarın da İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

TEL-SEN Yarın da İçişleri Bakanlığı Önünde Açıklama Yapacak

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Dileneceğiz Direneceğiz” sloganıyla “yardım toplamak” için kaymakamlıklara yaptıkları izin başvurularına yanıt alamadıklarını kaydetti ve yarın da İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 13:47
TEL-SEN Yarın da İçişleri Bakanlığı Önünde Açıklama Yapacak
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Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, “Dileneceğiz Direneceğiz” sloganıyla “yardım toplamak” için kaymakamlıklara yaptıkları izin başvurularına yanıt alamadıklarını kaydetti ve yarın da İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Soysan yazılı açıklamasında, saat 09:30’da İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi’ne yeterli bütçe ayırmama yoluyla halka götürülen hizmet kalitesinin düşürülmeye, hatta dairenin hiç hizmet veremez noktaya getirilmeye çalışıldığına” ilişkin  görüşünü tekrarladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy’un daire ile ilgili bilgilerinin yetersiz ve yanlış olduğunu iddia eden Soysan, şunları ekledi:

“Telekomünikasyon Dairesi’nin Bakan’ın iddia ettiği gibi ADSL sorunu diye bir sorunu yoktur. ADSL, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeni yüzüdür ve gelişmesi için çalışılmalıdır. Tabi ki teknolojik yetersizlikler arızalara sebep vermektedir. Mücadelemiz de bu yöndedir. Yetersizliklerin önünün açılması, dairenin verdiği hizmet kalitesinin artırılması için yeterli bir bütçeye ihtiyaç vardır. Sayın Bakanın da bu yönde mücadele etmesini beklemekteyiz.”

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