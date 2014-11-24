TEL-SEN, Lefkoşa Kaymakamlığı’na Başvuruda Bulundu

TEL-SEN: “YETERLİ BÜTÇE AYRILMADIĞI İÇİN HALKA VERİLEN HİZMETİN ARTIRILMASINI SAĞLAYACAK PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN PARA TOPLAYACAĞIZ”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için Lefkoşa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak halktan yardım toplama izni talep etti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Tük-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ve Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan başkanlığındaki heyet, Lefkoşa Kaymakamı Alkan Değirmencioğlu ile görüştü. Heyet görüşme ardından, Kaymakamlık önünde “Dileneceğiz, Direneceğiz” yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı.

BIÇAKLI

Kaymakam Değirmencioğlu’yla görüşmede ilk sözü alan Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bu devlet hepimizin” diyerek hükümet yetkililerinin devleti yönetmek için halktan yetki aldıklarını anımsattı.

Hükümet yetkililerine yapılan zamlar, her gün yapılan atamalar nedeniyle devletin “fazla” masrafı bulunduğunu söyleyen Bıçaklı, bu sebeple devletin bütçeden fazla paya ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Bıçaklı, devletin masrafları nedeniyle, bütçeden kurumlara sahip çıkmak için yeterli paranın ayrılamadığını ileri sürdü.

Telefon Dairesi’ne yıllardır yatırım yapılmadığını ifade eden Bıçaklı, “bina insanların başına çöktü, kablo alacak para yok, ama hala yatırım yapılmıyor” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin 55-60 milyon yıllık geliri olduğuna işaret eden Bıçaklı, devletin bu parayı alıp genel bütçe için kullandığını, ancak daire için kullanmadığını ileri sürdü.

Daha verimli, daha kaliteli hizmet için halktan para “dileneceklerini” söyleyen Bıçaklı, bu tür çalışmaların izne tabi olduğunu, bu amaçla da Kaymakamlıktan izin talep etmek amacıyla bugünkü ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

DEĞİRMENCİOĞLU

Lefkoşa Kaymakamı Alkan Değirmencioğlu da, Telekomünikasyon Dairesi’nin önemine işaret ederek, dairenin gelişip, ayakta kalmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Tel-Sen’in talebinin, işleme alınarak, yasal çerçevede araştırılacağını söyleyen Değirmencioğlu, sonucun Tel-Sen’e bildirileceğini söyledi.

Görüşme ardından Tel-Sen Kaymakamlık önünde pankart açarak, Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan basın açıklaması okudu.

BASIN AÇIKLAMASI

Açıklamada, 2015 yılı bütçe tasarısında Telekomünikasyon Dairesi’ne aktarılması öngörülen kaynağın daire tarafından hazırlanan ve halka verilen hizmetin artırılmasını sağlayacak projenin hayata geçirilmesine yeterli olmaması sebebiyle halka gitme ve halktan yardım toplayarak bu projeyi hayata geçirme kararı alındığı ve bunun daha önce halkla paylaşıldığı kaydedildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi ve daha teknolojik hizmet verebilmesi, toplumun bir varlığı olarak ayakta kalarak, kendi değerlerine sahip çıkabilmesi için Lefkoşa Kaymakamlığı’na izin başvurusu verildiği ifade edilen açıklamada, diğer Kaymakamlıklara da izin talebinde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komitesi tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan dairemiz ile ilgili bölümün görüşülmesi aşamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy anlaşılmayan anlamsız bir tutum sergilemiş ve Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarını endişeye itmiştir. Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği bir bütçe görüşülmesi aşamasında karanlığa bırakılmıştır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın öncelikle bu tavrının gerekçesini gerek kamuoyu gerekse de yönetim kurulumuzla paylaşmasını bekliyoruz. Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan alacağımız yardım toplama izninden sonra ilk yardım toplama kutusunu bize göre bütçemizle ilgili alt komitede anlamsız tavır sergileyen Taçoy’a uzatacağız”.

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının halka kaliteli hizmet sunma adına gerekli projeyi hazırladığı ve iki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesini beklediği ifade edilen açıklamada, bu projenin çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl proje ile ilgili bütçeye hiçbir kaynak aktarılmazken bu yıl hazırlanan bütçe tasarısında bir kaynak aktarılmış gözükse de, aktarılan kaynağa bakıldığında projenin hayata geçmemesinin hedeflendiğinin görüldüğü savunuldu.