Tel-Sen Kaymaklı Çemberi’nde Pankart Açma Eylemi Yaptı

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Kaymaklı çemberinde pankart açma eylemi yaptı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Tel-Sen, “2015 yılı bütçe tasarısında Telekomünikasyon Dairesine aktarılması öngörülen kaynağın daire tarafından hazırlanan ve halka verilen hizmetin artırılmasını sağlayacak projenin hayata geçirilmesine yeterli olmaması” gerekçesiyle bir dizi eylem başlattı.

“Dileneceğiz Direneceğiz” sloganı ile başlatılan eylemlerin ilk ayağında Kaymakamlıklardan yardım toplama izni talep edildi. Kaymakamlıklardan taleplerine cevap gelmemesi nedeniyle eylemlerini sokağa taşıma kararı alan Tel-Sen Yönetim Kurulu Kaymaklı Çemberi’nde pankart açarak eylem gerçekleştirdi.

BAYINDIRLIK ULAŞTIRMA BAKANI SİYAH ÇELENK İLE PROTESTO EDİLECEK

Soysan’ın açıklamasına göre, eylemler çerçevesinde Tel-Sen Yönetim Kurulu, Perşembe günü Girne Kaymakamlığı’na yardım toplama talebinde bulunduktan sonra Cuma günü Yönetim Kurulu düzeyinde Lefkoşa Köşklüçiftlik’te Citroen Kavşağı’nda pankartlı protesto eylemi gerçekleştirecek.

Aynı gün Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürünecek ve bakanlığa siyah çelenk konularak “Bakanın ek bütçe istememesi” kınanacak.

Soysan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Telekomünikasyon Dairesi çalışanları halka kaliteli hizmet sunma konusunda kararlıdır ve bu bağlamda gerekli projeyi hazırlamıştır. İki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesi beklenmektedir. Bu proje çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacaktır. Geçen yıl bu proje ile ilgili bütçeden hiçbir kaynak aktarılmazken bu yıl hazırlanan bütçe tasarısında bir kaynak aktarılmış gözükse de aktarılan kaynak sadece ve sadece sözde kalacak bir kaynak olarak gözükmektedir. Aktarılan kaynağa bakıldığında projenin hayata geçmesi yerine geçmemesi hedeflenmiş olarak gözükmektedir. Yönetim Kurulu olarak gerekli izinler alınana kadar da protesto eylemlerimize devam etme kararlılığındayız. Kimse kararlılığımızı sınamasın.”