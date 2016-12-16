Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Aralık 2016 Cuma 14:46

TEL-SEN: “Hükümetler Sorumluluklarını Yerine Getirmiyor”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Yönetim Kurulu, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki vaatleri ve halkı daha sağlıklı, daha güvenli ve daha acısız bir sosyal yaşam içinde yaşatma sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

TEL-SEN: 'Hükümetler Sorumluluklarını Yerine Getirmiyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Yönetim Kurulu, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki vaatleri ve halkı daha sağlıklı, daha güvenli ve daha acısız bir sosyal yaşam içinde yaşatma sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

TEL-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Değirmenlik – Girne Dağyolu arasında meydana gelen trafik kazasının tüm ülkeyi derinden yaralayıp yasa boğduğu kaydedildi.

Hükümette olanların geçmişten bugüne trafik sorununa bir çare üretemedikleri ifade edilen açıklamada, hükümetlerin yol güvenliğini, alt yapı yatırımlarını, trafik yasalarını, denetimleri, ehliyet yasasını AB normlarına çekerek doğru uygulamaları yerine getirmediği ve kolaycılığa kaçtığı görüşüne yer verildi.

Saatlerin ülke koşullarına göre ayarlanması ve kaostan bu şekilde çıkılması gerektiği kaydedilen açıklamada, çalışma yaşamı ve hizmet sektörleri ile eğitim sistemi içerisindeki hizmetlerin verimli bir şekilde düzenlenmesi gereğine işaret edildi.

Halkın yapılanların hesabını sandıkta sorması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun halkın en demokratik hakkı olduğu belirtildi.

TEL-SEN açıklamasında, “Toplumumuza sesleniyoruz, toplumsal bilinç ile hareket ederek kimliğimize ve anayasal haklarımıza sahip çıkmalıyız.

Hükümetlere gelen hangi siyasi parti isterse olsun haklarımızın ve çocuklarımızın önüne asla geçmemeli, doğru yönetme adına toplumsal tepkiyi demokratik yollarla terör olaylarına fırsat vermeden tüm anayasal haklarımızı kullanarak ortaya koymalıyız. TEL-SEN, sendikal mücadelesinde, geçmişte olduğu gibi ülkemiz değerlerini koruma ve kimliğimize sahip çıkmaya devam edecek özelleştirmelere karşı mücadelesini sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Tel-sen
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ”NÜN KONUĞU; EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN’DU. GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI...

Haberi Oku