TEL-SEN: “Hükümetler Sorumluluklarını Yerine Getirmiyor”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Yönetim Kurulu, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki vaatleri ve halkı daha sağlıklı, daha güvenli ve daha acısız bir sosyal yaşam içinde yaşatma sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Yönetim Kurulu, ülkeyi yönetmeye talip olan siyasi partilerin seçim bildirgelerindeki vaatleri ve halkı daha sağlıklı, daha güvenli ve daha acısız bir sosyal yaşam içinde yaşatma sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.

TEL-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Değirmenlik – Girne Dağyolu arasında meydana gelen trafik kazasının tüm ülkeyi derinden yaralayıp yasa boğduğu kaydedildi.

Hükümette olanların geçmişten bugüne trafik sorununa bir çare üretemedikleri ifade edilen açıklamada, hükümetlerin yol güvenliğini, alt yapı yatırımlarını, trafik yasalarını, denetimleri, ehliyet yasasını AB normlarına çekerek doğru uygulamaları yerine getirmediği ve kolaycılığa kaçtığı görüşüne yer verildi.

Saatlerin ülke koşullarına göre ayarlanması ve kaostan bu şekilde çıkılması gerektiği kaydedilen açıklamada, çalışma yaşamı ve hizmet sektörleri ile eğitim sistemi içerisindeki hizmetlerin verimli bir şekilde düzenlenmesi gereğine işaret edildi.

Halkın yapılanların hesabını sandıkta sorması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun halkın en demokratik hakkı olduğu belirtildi.

TEL-SEN açıklamasında, “Toplumumuza sesleniyoruz, toplumsal bilinç ile hareket ederek kimliğimize ve anayasal haklarımıza sahip çıkmalıyız.

Hükümetlere gelen hangi siyasi parti isterse olsun haklarımızın ve çocuklarımızın önüne asla geçmemeli, doğru yönetme adına toplumsal tepkiyi demokratik yollarla terör olaylarına fırsat vermeden tüm anayasal haklarımızı kullanarak ortaya koymalıyız. TEL-SEN, sendikal mücadelesinde, geçmişte olduğu gibi ülkemiz değerlerini koruma ve kimliğimize sahip çıkmaya devam edecek özelleştirmelere karşı mücadelesini sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.