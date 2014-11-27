Tel-Sen Halktan Yardım Toplama İzni İçin Gazimağusa Kaymakamlığı’na Başvuru Yapacak

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvurarak, halktan yardım toplama iznini talep edecek.

Tel Sen Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, Tel-Sen Yönetim Kurulu’nun yarın saat 10.00’da Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak, ardından bir basın açıklaması yapacağını kaydetti.

Tel-Sen’in bu konuda kararlı olduğuna dikkat çeken Soysan, Tel-Sen’in sırasıyla diğer kaymakamlıklara da başvurularak, gerekli izin talebini ileteceğini söyledi.

“PROJE HALKA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAKTIR”

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının halka kaliteli hizmet sunma adına gerekli projeyi hazırlayarak, iki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesini beklediğine işaret eden Soysan, “bu proje çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacaktır” dedi.

Soysan şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon Dairesinin ayakta kalması için üzerine düşeni yapan Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları ve Sendikası, toplumsal varlıklara sahip çıkma adına mücadelesine sonuna kadar devam edecektir.”