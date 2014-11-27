Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tel-Sen Halktan Yardım Toplama İzni İçin Gazimağusa Kaymakamlığı’na Başvuru Yapacak

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvurarak,  halktan yardım toplama iznini talep edecek.

Tel-Sen Halktan Yardım Toplama İzni İçin Gazimağusa Kaymakamlığı’na Başvuru Yapacak

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvurarak,  halktan yardım toplama iznini talep edecek.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:35
Tel-Sen Halktan Yardım Toplama İzni İçin Gazimağusa Kaymakamlığı’na Başvuru Yapacak
banner238

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvurarak,  halktan yardım toplama iznini talep edecek. 

Tel Sen Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, Tel-Sen Yönetim Kurulu’nun yarın saat 10.00’da Gazimağusa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak, ardından bir basın açıklaması yapacağını kaydetti.

Tel-Sen’in bu konuda kararlı olduğuna dikkat çeken Soysan, Tel-Sen’in sırasıyla diğer kaymakamlıklara da başvurularak, gerekli izin talebini ileteceğini söyledi. 

“PROJE HALKA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAKTIR”

Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının halka kaliteli hizmet sunma adına gerekli projeyi hazırlayarak, iki yıldır bütçeden kaynak aktarılarak projenin hayata geçmesini beklediğine işaret eden Soysan, “bu proje çağdaş teknolojinin halka sunulmasını sağlayacaktır” dedi.

Soysan şöyle devam etti:

“Telekomünikasyon Dairesinin ayakta kalması için üzerine düşeni yapan Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları ve Sendikası, toplumsal varlıklara sahip çıkma adına mücadelesine sonuna kadar devam edecektir.”

Son Güncelleme: 27.11.2014 21:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim