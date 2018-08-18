banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
Sucuoğlu hükümetin kararlarının “acemiler mangası” olduklarını gösterdiğini savundu
SUCUOĞLU: ''ACEMİLER MANGASI''
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
1490 kg kaçak et
1490 KG KAÇAK ET
Sahte pasaportla yakalandı
SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI
banner282

Tel-Sen : “Halkını Rahatlatmaya Yönelik Uygulamaları Gündeme Almasını Beklediğimiz Hükümet, Elini Halkının Özellikle De Çalışanın Cebine Atmıştır”

“EK MESAİ ÖDENEKLERİNİN ASGARİ ÜCRET İLE ORANTILANMASI UYGULANMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Tel-Sen : “Halkını Rahatlatmaya Yönelik Uygulamaları Gündeme Almasını Beklediğimiz Hükümet, Elini Halkının Özellikle De Çalışanın Cebine Atmıştır”

“EK MESAİ ÖDENEKLERİNİN ASGARİ ÜCRET İLE ORANTILANMASI UYGULANMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:32
Tel-Sen : “Halkını Rahatlatmaya Yönelik Uygulamaları Gündeme Almasını Beklediğimiz Hükümet, Elini Halkının Özellikle De Çalışanın Cebine Atmıştır”

“EK MESAİ ÖDENEKLERİNİN ASGARİ ÜCRET İLE ORANTILANMASI UYGULANMASINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”
Tel-Sen, “Halkını rahatlatmaya yönelik uygulamaları gündeme almasını beklediğimiz hükümet, her ne hikmetse birtakım çevreleri korumaya alırken halkını korumasız bırakmış ve en önemlisi elini halkının özellikle de çalışanın cebine atmıştır” dedi.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, yazılı açıklamasında, ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını da vurguladı ve “zam şampiyonu” olduğunu ileri sürdüğü hükümetin dövizdeki dalgalanmaya bulduğu çözümün çalışanın cebine elini uzatmak olduğunu görmenin kendilerini üzdüğünü ifade etti.
Dar gelirli, emekli, memur, öğrenci, asgari ücretli vatandaşın alım gücünü dibe vurdurduğunu savunduğu hükümetin halkını göç etmeye zorladığını söyleyen Soysan, “Gelecek korkusu ile göç bir o kadar daha ön plana çıkmakta yaşanan bu dramatik ekonomik çöküş aileleri dağılma noktasına getirmektedir” dedi.
Soysan, “Döviz borcu olan halk katlanarak büyüyen borcuna çözüm beklerken, okul parası döviz olan öğrenciler okul parasının ödenemeyeceği ve eğitim durumlarının aksayacağı endişesini yaşar ve çözüm beklerken, fırsatçılığın stokçuluğun doruğa ulaşıldığı noktada çözümü, denetimi beklerken, hükümet edenler gözünü halkının kazancına dikerek ancak da elini halkının cebine atarak çözümü bulmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.
“EK MESAİ DÜZENLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”
Hükümetin tasarruf tedbirleri arasında açıkladığı ek mesai ödeneklerinin asgari ücret ile orantılanması uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Soysan, şunları savundu:
“Tasarruf tedbirleri her akla geldiğinde sadece çalışanın kazancına müdahale etmeyi düşünenleri geçmişte birlikte kınadığımız, birlikte protesto ettiğimiz insanların, şimdi hükümette ayni uygulamaları yapmaları iki yüzlülüktür. Göreve geldiği günden bu yana beklenen çalışmaları yapamayan, yaşanan döviz krizi sebebiyle önlem almayı beceremeyen, halkının döviz krizini az hasarla atlatabilmesi yönünde hiçbir beceriyi ortaya koyamayan halkının kazancına göz diken, çalışanın cebine el uzatan, hükümetten hiçbir beklentimiz kalmamıştır.”
 

banner288
Son Güncelleme: 18.08.2018 14:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı Annan’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı!
Cumhurbaşkanı Akıncı Annan’ın Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı!
Akıncı: “çevre Konusunda Yüzleşmenin Zamanı Çoktan Gelip Geçti. Çevremizi Acımasızca Kirletiyoruz. Kendi Kendimize En Büyük Kötülüğü Yapıyoruz”
Akıncı: “çevre Konusunda Yüzleşmenin Zamanı Çoktan Gelip Geçti. Çevremizi Acımasızca Kirletiyoruz. Kendi Kendimize En Büyük Kötülüğü Yapıyoruz”
LTB Halk Sağlığı Şubesi, 67 İş Yeri Denetledi,19 İşyerine Eksiklerinden Dolayı İhbar Verdi
LTB Halk Sağlığı Şubesi, 67 İş Yeri Denetledi,19 İşyerine Eksiklerinden Dolayı İhbar Verdi
Yeniboğaziçi 10. Pulya Festivali Başladı!
Yeniboğaziçi 10. Pulya Festivali Başladı!
YDP İskele’de Halka Açık Toplantı Gerçekleştirdi
YDP İskele’de Halka Açık Toplantı Gerçekleştirdi
Kurban Bayramı Salı günü başlayacak...
Kurban Bayramı Salı günü başlayacak...
Vadili’de Kaçak 1490 Kilo Dana Ve Koyun Eti Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı
Vadili’de Kaçak 1490 Kilo Dana Ve Koyun Eti Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı
Senin: “Sosyal devlet ayrım yapmaz”
Senin: “Sosyal devlet ayrım yapmaz”
TIP-İŞ, hükümete ek mesailer konusundaki kanun hükmünde kararnameyi geri çekmesi çağrısında bulundu
TIP-İŞ, hükümete ek mesailer konusundaki kanun hükmünde kararnameyi geri çekmesi çağrısında bulundu
Sucuoğlu hükümetin kararlarının “acemiler mangası” olduklarını gösterdiğini savundu
Sucuoğlu hükümetin kararlarının “acemiler mangası” olduklarını gösterdiğini savundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim