TEL-SEN Grev Ve Eylem Uyarsında Bulundu

TEL-SEN YETKİLİLERİ YARIN BAYINDIRLIK VE ULAŞTIMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YOL HARİTASI BELİRLEYECEK

Telekomünikasyon Dairesinde örgütlü Tel-Sen, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalara karşı eylem ve grev yapma uyarısında bulundu.

Tel-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Telekomünikasyon Dairesinin “kamu-özel iştiraki kapsamında yeniden yapılandırılması” yönündeki açıklamaları ve Sendika’nın konuyla ilgili edindiği bilgiler ışığında yazılı açıklama yaptı.

Bakanın açıklamalarından Dairenin yapılandırılması ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğinin anlaşıldığını kaydeden Soysan, bu çalışmalara Sendika’nın da davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Soysan, “Anlıyoruz ki bizim önceden koyduğumuz tepki boşa değildi ve kapalı kapılar ardında tabiri caizse minarenin çalınmasına kılıf hazırlanıyordu” ifadesini kullandı.

EYLEMLER KAPIDA

Bakan’ın Sendika yetkililerini yarın sabah görüşmeye çağırdığını kaydeden Soysan, Haberleşmede grev ve eylemler kapıda, Bakanlıkta yapılacak toplantının ardından Tel-Sen Yönetimi hukukçuları ve danışmanları ile bir araya gelerek, gerekli değerlendirmeyi yapacak; süratle hareket planını belirleyecek ve yürürlüğe koyacaktır” dedi.

Telekomünikasyon Dairesinin “peşkeş” çekilmeye çalışıldığını iddia eden Soysan, “Bu, Telekomünikasyon Dairesi altyapısı ve altyapı imtiyazlarının belki bakanın eşine dostuna belki hükümetin sponsorlarına ama belli ki belirledikleri birilerine peşkeş çekmektir.

Telekomünikasyon Dairesinin devrine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.