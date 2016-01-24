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Tel-Sen Eylemlerine Devam Edecek

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü bulunan Tel-Sen, eylemlerine&nbsp;&nbsp; devam edecek.

Tel-Sen Eylemlerine Devam Edecek

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü bulunan Tel-Sen, eylemlerine&nbsp;&nbsp; devam edecek.

24 Ocak 2016 Pazar 12:36
Tel-Sen Eylemlerine Devam Edecek
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Tel-Sen Eylemlerine Devam Edecek


 Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü bulunan Tel-Sen, eylemlerine   devam edecek.

Tel-sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı açıklamada, Lefkoşa’dan sonra Mağusa da gerçekleştirdikleri eylemin çalışanların sendikasının yanında, sendikasıyla aynı fikirde ve birlikte hareket etme kararlılığında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Soysan, “Eylemlerimiz artarak ve eylemlerimizin dozu artarak devam edecektir. Bir sonraki eylem Girne de gerçekleştirilecektir” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZ ‘BİZ BİR BÜTÜNÜZ’ MESAJI VERDİLER…”

Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa daki eylemde çalışanların iş bırakarak basın açıklaması esnasında yanlarında yer alarak biz bir bütünüz mesajı vermesinin oldukça anlamlı olduğunu, eylemi güçlendirdiğini ve kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Soysan, eylemler ve çalışanların sendikanın yanında dimdik duruşlarının, özelleştirme başta olmak üzere Telekomünikasyon Dairesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, halka kaliteli hizmet götürülmesi, çalışanların kadrolarının revizesinin, geçicilerin kadrolanmasının ve çalışanların sağlıklı ortamlarda sağlıklı koşullarda çalışmasının sağlanması yönünde verdikleri mücadelede sabırlarını ve kararlılıklarını sınamaya çalışanlara da en güzel cevap olduğunu kaydetti.

Tel-Sen’in Telekomünikasyon Dairesi’nin ne özelleştirilmesine ne de adı özelleştirme olmayan ancak özelleştirmeden hiçbir farkı olmayacak bir başka uygulamaya tabi tutulmasına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğini dile getiren Soysan, “Kendi toplumsal varlıklarımızla ilgili bir başka ülkede nasıl kurulmuş ne faaliyet yaptığı belli olmayan şirketlerin fikir üretmesine de karşı durmaya bundan önce asla müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyecektir” dedi.

Tel-Sen’in kendi üzerine düşen çalışmayı daha önce de yaptığını gerek bakanlığa gerekse siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin bilgisine böyle bir çalışmayı sunduğunu anımsatan Soysan, şimdi de Bakanlığa, 26 Ocak Salı günü saat 10.00’da Ulaştırma Bakanı’na iletilmek üzere buna benzer bir çalışma sunacaklarını söyledi.

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİNDE İŞ BARIŞI SAĞLANMALI”

Halka kaliteli hizmetin yolu iyi bir organizasyondan, duyulan malzeme ve teknik teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasından, yatırımdan ve çalışanın çalışma koşullarının iyileştirilmesinden geçtiğini vurgulayan Soysan, bu bağlamda bekleyen ve çok büyük rakamlara ihtiyaç duyulmayan onlarca projenin bir an evvel hayata geçmesini, eksik teknik teçhizat ve malzemeye duyulan ihtiyaçların giderilmesini istedi.

Soysan açıklamasına şöyle devam etti;

“Kadroların revize edilmesi teknisyen yardımcılığı gibi birçok kadro da çalışan ancak teknisyen görevi yapan çalışanın yaptıkları görevlere kadrolanması, yıllarca geçici olarak çalışan ancak yanında çalışan arkadaşı özlük haklarından faydalanırken mağdur olan çalışanların dairemizden emekliye ayrılanların yerine kadrolanmaları ve dış ekiplerde belli bir yaşa gelmiş kadrolara yardımcı olacak gençlerin istihdam edilmesi Telekomünikasyon Dairesi’nde kaybolan iş barışını sağlayacaktır”

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Tel-Sen Eylemlerine Devam Edecek
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