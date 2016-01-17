Tel-Sen Eylem Kararı Aldı

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ İLE İLGİLİ OLUP BİTENLERE VE YAPILMAK İSTENENLERE DİKKAT ÇEKMEK” HEDEFİYLE YAPILACAK EYLEMLER 19 OCAK’TA BAŞLIYOR

SOYSAN: “DAİRENİN NE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE NE DE ÖZELLEŞTİRMEDEN HİÇBİR FARKI OLMAYACAK BİR BAŞKA UYGULAMAYA TABİ TUTULMASINA MÜSAADE EDECEĞİZ”

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü Tel-Sen, “kamuoyunun dikkatini Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olup bitenlere ve yapılmak istenenlere çekmek” hedefiyle eylem kararı aldığını duyurdu.

Bu kapsamdaki ilk eylem 19 Ocak Salı günü Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında Telekomünikasyon Dairesinin ne özelleştirilmesine ne de özelleştirme adı olmayan ancak özelleştirmeden hiçbir farkı olmayacak bir başka uygulamaya tabi tutulmasına müsaade edeceklerini vurguladı.

Yetkili yetkisiz herkesin Telekomünikasyon Dairesi, dairenin geleceği ve durumu ile ilgili açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini kaydeden Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili ne karanlık ortamlar yaratılmasına, ne kapalı kapılar ardında kararlar üretilmesine ne de kendi toplumsal varlıklarımızla ilgili bir başka ülkede nasıl kurulmuş ne faaliyet yaptığı belli olmayan şirketlerin fikir üretmesine bundan önce asla müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyeceğiz” dedi.

Telekomünikasyon Dairesiyle ilgili alınan kararların hep bir gizlilik içerisinde olduğunu savunan Soysan, “Son zamanlarda dile dolanan kamu özel ortaklığı durumu da Ercan Havaalanı ile ortaya çıkan iddiaların benzerinin Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yaşanacağını beklediğimiz durum da tam böyle bir pusluluk içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Daire çalışanlarının olanaksızlıklara rağmen yaklaşık yüz otuz bine yakın abonesine hizmet götürmeyi başardığını, yaşanan olumsuzlukları büyük bir özveriyle gidermeye çalıştığını belirten Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının direnci yoklukla kırılmaya çalışılmaktadır” iddiasında bulundu.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesine bütçe ayırmayarak ayakta durmasının engellenmesine de müsaade etmeyeceğiz dileneceğiz ama direneceğiz” dedi.

Soysan, eylemlerine özelleştirmeye karşı dik duruşun sergilendiği beş gün süren ve hükümetin grev yasağı ile kaldırılan büyük grevin tarihi olan 19 Ocak’ta başlayacaklarını da kaydetti.