Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tel-Sen Eylem Kararı Aldı

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü Tel-Sen, “kamuoyunun dikkatini Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olup bitenlere ve yapılmak istenenlere çekmek” hedefiyle eylem kararı aldığını duyurdu.

Tel-Sen Eylem Kararı Aldı

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü Tel-Sen, “kamuoyunun dikkatini Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olup bitenlere ve yapılmak istenenlere çekmek” hedefiyle eylem kararı aldığını duyurdu.

17 Ocak 2016 Pazar 10:45
Tel-Sen Eylem Kararı Aldı
banner238

“TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ İLE İLGİLİ OLUP BİTENLERE VE YAPILMAK İSTENENLERE DİKKAT  ÇEKMEK”  HEDEFİYLE YAPILACAK EYLEMLER 19 OCAK’TA BAŞLIYOR

SOYSAN: “DAİRENİN NE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE NE DE ÖZELLEŞTİRMEDEN HİÇBİR FARKI OLMAYACAK BİR BAŞKA UYGULAMAYA TABİ TUTULMASINA MÜSAADE EDECEĞİZ”

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü Tel-Sen, “kamuoyunun dikkatini Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olup bitenlere ve yapılmak istenenlere çekmek” hedefiyle eylem kararı aldığını duyurdu.

Bu kapsamdaki ilk eylem 19 Ocak Salı günü Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek.

Tel-Sen  Başkanı Tamay Soysan  yazılı açıklamasında Telekomünikasyon Dairesinin ne özelleştirilmesine ne de özelleştirme adı olmayan ancak özelleştirmeden hiçbir farkı olmayacak bir başka uygulamaya tabi tutulmasına müsaade edeceklerini vurguladı.

Yetkili yetkisiz herkesin Telekomünikasyon Dairesi, dairenin geleceği ve durumu ile ilgili açıklamalarını endişeyle takip ettiklerini kaydeden Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili ne karanlık ortamlar yaratılmasına, ne kapalı kapılar ardında kararlar üretilmesine ne de kendi toplumsal varlıklarımızla ilgili bir başka ülkede nasıl kurulmuş ne faaliyet yaptığı belli olmayan şirketlerin fikir üretmesine bundan önce asla müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da etmeyeceğiz” dedi.

Telekomünikasyon Dairesiyle ilgili alınan kararların hep bir gizlilik içerisinde  olduğunu  savunan Soysan, “Son zamanlarda dile dolanan kamu özel ortaklığı durumu da Ercan Havaalanı ile ortaya çıkan iddiaların benzerinin Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yaşanacağını beklediğimiz durum da tam böyle bir pusluluk içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Daire çalışanlarının olanaksızlıklara rağmen yaklaşık yüz otuz bine yakın abonesine hizmet götürmeyi başardığını, yaşanan olumsuzlukları büyük bir özveriyle gidermeye çalıştığını  belirten Soysan, “Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının direnci yoklukla kırılmaya çalışılmaktadır” iddiasında bulundu.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesine bütçe ayırmayarak ayakta durmasının engellenmesine de müsaade etmeyeceğiz dileneceğiz ama direneceğiz”  dedi.
Soysan, eylemlerine özelleştirmeye karşı dik duruşun sergilendiği beş gün süren ve hükümetin grev yasağı ile kaldırılan büyük grevin tarihi olan 19 Ocak’ta başlayacaklarını da kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim