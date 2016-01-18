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Tel-Sen Dün Açıkladığı Eylemlerin İlkini Yarın Gerçekleştireceğini Bildirdi

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) dün açıkladığı eylemlerin ilkini yarın gerçekleştirecek.

Tel-Sen Dün Açıkladığı Eylemlerin İlkini Yarın Gerçekleştireceğini Bildirdi

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) dün açıkladığı eylemlerin ilkini yarın gerçekleştirecek.

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:42
Tel-Sen Dün Açıkladığı Eylemlerin İlkini Yarın Gerçekleştireceğini Bildirdi
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Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) dün açıkladığı eylemlerin ilkini yarın gerçekleştirecek.

Tel-Sen Başkanın Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Tel-Sen Yönetim Kurulu olarak ilk eylemlerini yarın  Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nde  17.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştireceklerini ve saat 17.30’da Türk-Sen Başkanı ile Tel-Sen Başkanı tarafından basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Soysan, eylemlerini Özelleştirme Yassı’na karşı gerçekleştirdikleri 5 günlük süresiz grevin yıl dönümünde gerçekleştirerek hükümet edenlere aynı kararlılıkta olduklarını göstereceklerini belirtti.

“Eylemlerimizle kamuoyunun dikkatini Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olup bitenlere ve yapılmak istenenlere çekmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de eylemler ve eylemleri tekrardan sokağa taşıma kararı almış bulunmaktayız” diyen Soysan eylemlerinin her geçen gün artan şiddetle devam edeceğini kaydetti.

Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili  kararların hep bir gizlilik içerisinde, hep muğlak, hep bir karartmayla kamufle edilmiş adeta karanlıklar içerisinde alındığını iddia eden Soysan, “Son zamanlarda dile dolanan kamu özel ortaklığı durumu da Ercan Havaalanı ile ortaya çıkan iddiaların benzerinin Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yaşanacağını beklediğimiz durum da tam böyle bir pusluluk içerisindedir” iddiasında bulundu.

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin ne özelleştirilmesine  ne de özelleştirmeden hiçbir farkı olmayacak bir başka uygulamaya tabi tutulmasına müsaade edeceklerini vurgulayarak,  Telekomünikasyon Dairesi’ne yapılan müdahalelerin personele kadar ulaştığını öne sürdü.

Halka götürülen hizmetlerin aksamadan kaliteli bir şekilde götürülmesi için bütçe isteyen Soysan,  elerlinden alınan binayı geri istediklerini  kadrolarının da revize edilmesini istediklerini kaydetti.

Soysan,  halka kaliteli hizmetin yolunun yatırımdan geçtiğini ifade ederek,  bekleyen ve çok büyük rakamlara ihtiyaç duyulmayan onlarca projenin bir an evvel hayata geçmesini talep etti.

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