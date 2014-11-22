Teknik Öğretmenler Derneği Öğretmenler Günü Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, “Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın; sınırları, okul ve sınıf duvarları ile tarif edilemeyecek kadar ağır sorumluluk isteyen; sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir” diyen Arslan, şöyle devam etti:

“Fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

(HÖ)