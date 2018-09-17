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Teknik Öğretmenler Derneği: “Eğitimi Yaz Boz Tahtası Durumundan Çıkarmamız Gerekiyor”

Teknik Öğretmenler Derneği: “Eğitimi Yaz Boz Tahtası Durumundan Çıkarmamız Gerekiyor”

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:36
Teknik Öğretmenler Derneği: “Eğitimi Yaz Boz Tahtası Durumundan Çıkarmamız Gerekiyor”

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sorunlarla başladığını belirterek; öğretmen, müdür, müdür yardımcısı eksikliği yaşandığını, inşaat ve yenileme ihalelerinin yapılmadığını, okul kitaplarının hazır olmadığını, özellikle ilkokullarda okul ve sınıf eksikliğinin “kaos sınırında” olduğunu kaydetti.

Arslan, “Artık eğitimi yaz boz tahtası durumundan çıkarmamız ve gelişen dünyaya ayak uydurmak ve teknolojik gelişmeleri yakalamak için ciddi bir planlama yapabilme yoluna girmemiz şarttır. Eğitime yeterli bir şekilde maddi kaynak ayırmadan ve bir vizyon belirlemeden geliştirmemizin zor olduğu kaçınılmaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Arslan, “aydınlık yarınların geleceği olan çocukların dimağlarını sevgi ve saygı ile süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek öğretmenlerimizin 2018 – 2019 eğitim – öğretim yılını kutluyorum” dedi.
 

Son Güncelleme: 17.09.2018 18:58
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