Tekirdağ’daki tren kazasında ölenler için KKTC’den taziye mesajları

Türkiye'nin Tekirdağ ilinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için KKTC'den de taziye mesajları yayımlanıyor.

Başbakanlık sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası hepimizi derinden üzmüştür. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Kazada yaralananlara da acil şifalar dileriz" denildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasında başta yakınlarını yitirenler olmak üzere Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın mesajında da "Tekirdağ, Çorlu’da dün meydana gelen tren kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerken yaralananların bir an önce sağlıklarını kavuşmalarını temenni ederiz. Türk milletinin başı sağolsun" ifadeleri yer aldı.