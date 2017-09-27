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27 Eylül 2017 Çarşamba 06:08

Tekin Arhun dede oldu!

Tekin Arhun dede oldu!
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Tekin Arhun dede oldu!

CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tekin Arhun’un kızı Açelya ve damadı Metin Güneralp çifti bu gün sabah saatlerinde Kolan British Hospital’de gerçekleşen doğum sonrası Tüjen adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu. İlk kez dede olmanın sevinci yüzüne yansıyan Arhun, kızı Açelya Güneralp’ın hamileliğini takip eden doktor Mürüde Dağdelen’e ve doğumda emeği geçen tüm hastahane ekibine teşekkür etti. Kızı Açelya’nın kendilerine benzersiz bir mutluluk yaşattığını ifade eden Arhun, kızı ve damadına kendisini dede, çok sevdiği eşi Tüjen Arhun’u anneanne ve güzel kızları Asenya Arhun’u da teyze yaptıkları için ayrıca teşekkür etti.

Asenya Arhun paylaştı

Tekin Arhun’un küçük kızı Asenya Arhun, doğum haberini kendi sosyal medya hesabından “Bebegimiz, kuzucugumuz, Tüjen’imiz geldi… Teyze Oldum” ifadeleriyle duyurdu.



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Anahtar Kelimeler
Tekin ArhunAçelya GüneralpMürüde DağdelenKolan British Hospital
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