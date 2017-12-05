TEKERLEĞİ KOPTU, 2 YARALI!

İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Lefkoşa’dan Mağusa’ya doğru seyreden LM 557 plakalı Koop-Süt'e ait kamyon muhtemelen tekerleğinin kopması nedeniyle kaza yaptı.Kaza sonucu kamyonda taşınan eşyalar karşı şerite döküldü.Polis olay yerinde incelemesini sürdürüyor.
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