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05 Aralık 2017 Salı 12:26

TEKERLEĞİ KOPTU, 2 YARALI!

İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı

TEKERLEĞİ KOPTU, 2 YARALI!
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 İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Lefkoşa’dan Mağusa’ya doğru seyreden LM 557 plakalı Koop-Süt'e ait kamyon muhtemelen tekerleğinin kopması nedeniyle kaza yaptı.Kaza sonucu kamyonda taşınan eşyalar karşı şerite döküldü.Polis olay yerinde incelemesini sürdürüyor. 
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