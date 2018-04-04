Tek isteği kilo vermekti… Kontrolü kaybedince bu hale geldi

TLC’deki Ağır Yaşamlar isimli programda 148 kilo olan ve hızla zayıflayan Hope Tucker’ın hikayesine yer verildi.

Aşırı kiloları nedeniyle okulda ve arkadaşlarıyla sorun yaşadığını söyleyen Tucker, bu sebeple depresyona girdiğini ve yemek yiyerek moralini düzeltmeye çalıştığını belirtti.

148 kiloya ulaşıp sağlığı da bozulan Tucker, o noktadan itibaren zayıflamaya karar verdi. Program kapsamında gastrik bypass ameliyatı geçiren Tucker hızla kilo vermeye başladı.

Diyet ve sporla kilo vermeyi sürdüren Tucker yaklaşık 2 yılda 90 kilo verdi. Hayal ettiği vücuda kavuşmak için bu yola çıkan Tucker, şimdilerde ise aşırı zayıflamanın getirdiği deri sarkmasıyla mücadele ediyor.

Sarkan derilerin alınması için gün sayan Tucker, yeniden depresyona girmekten korkuyor.