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Tek düşünce galibiyet

Conifa Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen KKTC Milli Takımının hedefi final oynamak

Tek düşünce galibiyet

Conifa Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen KKTC Milli Takımının hedefi final oynamak

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:51
Tek düşünce galibiyet

Tek düşünce galibiyet

Conifa Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen KKTC Milli Takımının hedefi final oynamak


Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

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Cofina 2018 World Football Cup turnuvasında çeyrek finale yükselen milli takımımız bugün (Salı) karşılaşacağı A grubu birincisi Barawa’yı geçip adını yarı finale yazdırmak istiyor. KKTC saati ile saat 17:00’de oynanacak maç ve turnuva ile ilgili teknik direktör Mustafa Borataş ve futbolculardan Hüseyin Sadıklar açıklamalarda bulundu.

Borataş: Puanla başlamak önemliydi

Milli takım teknik direktörü Mustafa Borataş , 30 mayıs tarihinden itibaren Londra’da olduklarını ve bugüne kadar 3 grup maçı oynadıklarını ve bu maçlar sonucu çeyrek finale yükseldiklerini belirterek, turnuva ile ilgili belirledikleri ilk etabı başarı ile tamamladıklarını söyledi. Turnuvanın başında turnuvaya katılan tüm takımların milli takımımızın bulunduğu gruba ölüm grubu olarak baktıklarını ve grup maçları boyunca maçların zorluğundan bunun ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Turnuvanın ilk maçına puanla başlamanın önemli olduğunu söyleyen Mustafa Borataş, daha sonra oynadıkları Tibet ve Abazya maçlarından istedikleri sonucu alarak çeyrek finale çıkmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bugün karşılaşacağımız Barawa’nın çok iyi bir takım olduğunu içlerinde profesyonel düzeyde futbol oynayan 4 futbolcu bulunduğunu, bundan dolayı da kendilerini oldukça bir zor maç beklediğini fakat şampiyonluk yolunda bu maçı da geçeceklerine inandığını söyledi.

Sadıklar: Güzel bir ortamımız var

Takımın tecrübeli oyuncularından Hüseyin Sadıklar ise ülkemizde ki kamp ortamından itibaren çok güzel bir ortamları olduğunu, Londra da çok iyi bir ortamda kampın ve turnuvanın devam ettiğini ve bundan dolayı emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini belirtti. Turnuvanın ilk ayağını başarmanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Sadıklar, turnuva sonunda şampiyon olacaklarına tüm takımın yürekten inandığını belirtti.

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