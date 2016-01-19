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Tedbirler Hat Safhada

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, hastanede şu anda tedavisi süren 9 hastanın 7’sinin serviste, 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi

Tedbirler Hat Safhada

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, hastanede şu anda tedavisi süren 9 hastanın 7’sinin serviste, 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi

19 Ocak 2016 Salı 10:45
Tedbirler Hat Safhada
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 TEDBİRLER HAT SAFHADA

Sağlık Bakanlığı’nın ‘5 kişide domuz gribi (H1N1) vakasının tespit edildiğini’ açıklamasının ardından, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Hem hastalar, hem de sağlık çalışanları domuz gribinden korunabilmek için tedbir aldı.

Hastane içerisinde ayrı bir serviste hastaların tedavilerinin yatılı olarak sürdüğünü dile getiren Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, endişe edilecek bir durum olmadığını, ancak bu durumun tedbir alınmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Dr Berksel, yeni bir domuz gribi vakasının tespit edilmediğini, şu anda hastanede tedavisi süren 9 hastanın 2’sinin yoğun bakımda, 7’sinin ise serviste müşahede altında olduğunu kaydederek, şu anda 1 hastanın H1N1 virüsü taşıdığının kesinleştiğini, diğer hastalar ile ilgili laboratuar sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Çalışanlar maske ile hastalara yardımcı oldu

Domuz gribi vakalarının tespit edilmesi nedeniyle hastanedeki tedbirler üst seviyeye çıktı. Dün gün boyunca Acil Servis ve Poliklinikte çalışan sağlık ve güvenlik görevlilerine maske takarak, hastalara yardımcı oldu.

Hastalar da önlem aldı

Hastane çalışanlarının dışında, hem Acil Servis’e hem de Polikliniğe başvuran birçok hastada önlem aldı. Domuz gribinden korunmak için birçok hastanın maske taktığı, bazı hastaların da atkıları ile ağızlarını kapatarak domuz gribine karşı önlem aldığı görüldü.

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel: ‘7 hasta serviste, 2 hasta yoğun bakımda’

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Ersan Berksel, hastanede şu anda tedavisi süren 9 hastanın 7’sinin serviste, 2 hastanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr Berksel, şu anda 1 hastanın H1N1 virüsü taşıdığının kesinleştiğini, diğer hastalar ile ilgili laboratuar sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Hastane içerisinde ayrı bir serviste tedavileri yatılı olarak devam eden hastalar dışında yeni bir hasta yatışının gerçekleşmediğini ifade eden Berksel, endişe edilecek bir durum olmadığını, ancak bu durumun tedbir alınmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Berksel, 72 saat içerisinde 408 hastanın Acil Servis ve Polikliniklere müracaat ettiğine dair bilgiyi de paylaştı.

Alınması gereken önlemler…

Bu tür enfeksiyonların kış mevsiminde görülebileceğini söyleyen Berksel, vatandaşların alması gereken önlemler konusunda da açıklama yaptı.

Berksel, ailelere çağrı yaparak hasta çocukları ‘ders kaybı olmaması’ adına derse gönderdiklerini, bunun yanlış olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin de gripli çocukları aileler ile temas kurarak eve göndermeleri gerektiğini söyleyen Berksel, “Bu mevsimde vatandaşlar sürekli olarak ellerini yıkamalı. Hastalar çevresini korumak adına maske takılması lazım. Dışarı çıkıyorsa bunu yapmalı. Toplu yerlere gitmekten kaçınmalı. Kalabalık yerlerde bu tür mikrobu almak riski yüksek” şeklinde konuştu.

Berksel, özellikle yaşlı, çocuk ve hamilelerin yanı sıra kronik, şeker ve böbrek hastalarının riskli grup arasında olduğunu dile getirerek, gıdalara da dikkat etmek gerektiğine işaret etti.




Son Güncelleme: 19.01.2016 10:45
Anahtar Kelimeler:
Tedbirler Hat SafhadaÇalışanlar Maske Ile Hastalara Yardımcı Oldu
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