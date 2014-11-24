Tedavileri Tamamlanan 10 Mülteci Bu Akşam Üzeri Mersin’e Gönderildi

Sağlık problemleri nedeniyle KKTC’de kalan 10 mülteci de, bu akşam üzeri Mersin’e gönderildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, tedavileri tamamlanan ve Girne Limanı’ndan saat 18.00’de ayrılan 3 erkek, 3 kadın ve 4 çocuktan oluşan mültecilere bir doktor, bir hemşire iki de polis eşlik ediyor.

Cumartesi Girne açıklarında batma tehlikesi geçiren gemiden kurtarılarak KKTC’ye getirilen mültecilerden 225’i dün Mersin’e gönderilmiş; 10 mülteci sağlık problemleri nedeniyle KKTC’de bırakılmıştı.