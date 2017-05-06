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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:45

Tecavüzcünün Tutukluluk Güresi 7 Gün Uzatıldı

Tecavüzcünün Tutukluluk Güresi 7 Gün Uzatıldı
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Bafra’da cinsel ilişkiye girme teklifini reddettiği için 16 yaşındaki Hollandalı turist kızı darp ederek, cinsel tecavüz teşebbüsünde bulunan 18 yaşındaki Hamit Yılmaz’ın tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı.

Bafra turizm bölgesindeki bir otelin sahilinde yürüyüş yapan 16 yaşındaki Hollandalı L.C.B. isimli turist kıza tecavüz etmek için başına defalarca inşaat demiri vurarak ağır şekilde yaralayan Bafralı 18 yaşındaki Hamit Yılmaz’ın tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Yine yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan zanlının, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Müşteki genç turist ise, tedavisine kendi ülkesinde devam etmek istediği için imza karşılığı Yakın Doğu Üniversitesi Yoğun Bakım Servisi’nden taburcu oldu. Genç turistin dün ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.
Ziyamet polisi, titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma neticesinde zanlının olayda kullandığı demir ve müştekiye ait güneş gözlüğü, cep telefonu ve kulaklığı olay yerinde deniz içerisinde buldu.
İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü ek tutukluluk duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ahmet Özlemler, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Ahmet Köse’yi tanık olarak dinletti.
Tanık polis Ahmet Köse, zanlının 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 16.40’ta Bafra Turizm Bölgesi’nde bulunan bir otelin sahil şeridinde yürütmekte olan Hollanda uyruklu turist genç kızla cinsel ilişkiye girmek istediğini hatırlattı.

Ahmet Köse, müştekinin bu isteği reddetmesi üzerine zanlının 138 santim uzunluğunda,11 milimetre çapındaki inşaat demiriyle müştekinin kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurduğunu anımsattı.
Olay yerinde bulunan diğer turistlerin durumu fark edip tepki vermeleri üzerine zanlının olay yerini hızla terk ettiğini söyleyen Köse, turistlerin genç kızı otelin revirine götürdüklerini, ardından kızın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını anlattı.

Polis memuru, genç kızın daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Ünitesi’nde müşahede altına alındığını hatırlattı. Tahkikat memuru, müşteki turist kızın tedavisine kendi ülkesinde devam etmek istediği için YDÜ Hastanesi’nden önceki gün taburcu olduğunu kaydetti.
Yaptıkları araştırmada zanlının olayda kullandığı demiri ve müştekiye ait güneş gözlüğü, cep telefonu ve kulaklığı olay yerinde deniz içerisinde bularak emare aldıklarını belirten tanık polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini aktardı.
Mesele ile ilgili soruşturmalarının devam ettiğini anlatan Ahmet Köse, alınması gereken ifadeler olduğunu ve sonuçları beklenen DNA ve kan tahlilleri bulunduğunu bildirdi.
Tahkikat memuru, zanlının soruşturmanın selameti açısından 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Umut İnan zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.
 
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Tecavüzcünün Tutukluluk Süresi 7 Gün Uzatıldı
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