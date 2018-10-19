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Tecavüzcü baba 7 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanan 44 yaşındaki H.D bugün yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tecavüzcü baba 7 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanan 44 yaşındaki H.D bugün yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:23
Tecavüzcü baba 7 gün daha tutuklu kalacak

Tecavüzbaba 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi  görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanan 44 yaşındaki H.D bugün yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gülerler, Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında KKTC vatandaşı zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattığını anlattı.  Gülerler, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının iki günlük tutukluluk süresince kız çocuğunun telefonunda taciz anlarında kaydettiği ses kayıtlarının emare alındığını belirten Gülerler, zanlının ses örneğinin alınacağını belirtti. Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı. 
   Gülerler, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde birçok kez doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi.
   Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.
   Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatin salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

Son Güncelleme: 19.10.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
TecavüzBabaKızı
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