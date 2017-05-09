TECAVÜZ ZANLISI CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde Kadın cinayetlerinin yankıları halen daha sürerken, her gün yeni bir Kadına şiddet olayına ek olarak geçtiğimiz ay içerisinde yeni KKTC vatandaşı yapılan Türkiyeli zanlı Zeki Kayabaşı 75 yaşında işitme, konuşma ve zihinsel engelli kadına Tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Şerif Avcil olayla ilgili bulguları aktardı. Avcil huzurda bulunan zanlı Zeki Kayabaşı’nın 2016 – 23 Nisan 2017 tarihleri arasından Lefkoşa’da meydana gelen zihinsel engelliler ile cinsel ilişkiye girme suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının K.Kaymaklı bölgesinde komşusu olan sağır, dilsiz ve zihinsel engelli 75 yaşındaki kadın ile ilişkiye girdiği yönünde polise gelen şikâyet üzerine bir soruşturma başlatıldığını ve tespit edilen zanlının tutuklandığını söyledi.Polis Çavuşu Şerif Avcil zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade ettiğini, ifadenin ardından müştekinin doktor kontrolünden geçirilip sinir hastalıkları hastanesinden zihinsel engeli olup 8-9 yaş seviyesinde olduğu yönünde rapor temin edildiğini belirtti. Polis ayrıca zanlı ve müştekiden örnekler alınarak tahlil için Türkiye’ye gönderildiğini, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek işlemiş olduğu suçun ağırlığına göre tutuklu yargılanmayı beklemesini talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının işlemiş olduğu suçun cezasının mahkûm olması durumunda müebbet hapis cezası gerektirdiğini bu nedenle yargılanıncaya değin 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde beklemesine emir verdi.