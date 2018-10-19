banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96402
ALTIN
224.132
DOLAR
5.6763
STERLİN
7.4120
EURO
6.5271
Kayıtsız doktorluk yapan kişi tutuklandı
KAYITSIZ DOKTORLUK YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak
Önan 4 gün daha tutuklu...
banner282

Tecavüz soruşturması sürüyor

Lapta’da babası ve dayısı tarafından tecavüze uğrayan ve Sosyal Hizmetlerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlılar A.Y, ve K.Y, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Alınan bir günlük tutukluluk süresinin ardından zanlılar bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Tecavüz soruşturması sürüyor

Lapta’da babası ve dayısı tarafından tecavüze uğrayan ve Sosyal Hizmetlerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlılar A.Y, ve K.Y, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Alınan bir günlük tutukluluk süresinin ardından zanlılar bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

19 Ekim 2018 Cuma 17:04
Tecavüz soruşturması sürüyor

Tecavüz soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da babası ve dayısı tarafından tecavüze uğrayan ve Sosyal Hizmetlerin şikayeti üzerine tutuklanan zanlılar A.Y, ve K.Y, aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Alınan bir günlük tutukluluk süresinin ardından zanlılar bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu İbrahim Güleç zanlıların “Cinsel tecavüz” suçlarından tutuklandığını anlattı. Olayın Sosyal Hizmetler tarafından 17 Ekim tarihinde polise bildirildiğini kaydeden Güleç, zanlıların 18 Ekim tarihinde Girne Kaza Mahkeme’sine çıkartılarak aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Güleç, zanlıların tutukluluk süresinde verdiklerini ifadelerin araştırılmaya devam ettiğini kaydetti. Genç kızın, babası tarafından sürekli tacize uğradığını bir akrabasına anlattığını kaydeden Güleç, müştekinin görüştüğü akrabasının ifadesine başvurulması gerektiğine vurgu yaptı. Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, müştekinin 2017 yılında benzer şikâyeti olduğunu ancak akrabalarından korktuğu için şikâyetini geri çektiğini kaydetti. Alınan bir günlük tutukluluk süresinde, 12 kişiden ifade alındığını belirten Güleç, en az 20 kişiden daha ifade alınacağını söyledi. Güleç, müştekinin 3 fraklı psikolog tarafından görülmesi gerektiğine dikkati çekti. Zanlıların da Barış Ruh’ta sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güleç, zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekti. Dündar, alınması gereken ifadeler olduğuna değinerek 7 gün daha ek tutukluluk kararı verdi. 


 

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
TECEVÜZBabaDayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü Mesajı
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü Mesajı
TKP- Yeni Güçler: “Basına yönelik haciz işlemini protesto ederiz”
TKP- Yeni Güçler: “Basına yönelik haciz işlemini protesto ederiz”
Trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi
Trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi
Kktc İnsan Hakları Derneği Vııı. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Kktc İnsan Hakları Derneği Vııı. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin kapasite arttırma çalışması tamamlandı
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin kapasite arttırma çalışması tamamlandı
Çevre Koruma Dairesi'nden Yeni Uygulama...“atık Kağıt Ve Kartonlarınızı Çöpe Atmayın”
Çevre Koruma Dairesi'nden Yeni Uygulama...“atık Kağıt Ve Kartonlarınızı Çöpe Atmayın”
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
“20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”…denktaş, Çalışanları Kutladı
“20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”…denktaş, Çalışanları Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim