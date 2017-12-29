Tecavüz iddiası yalan çıktı !!!

Kıbrıs Doğru Haber sitesinin haberine göre Hasan İşlek hakkındaki iddialar çürütüldü. Haberde zanlı hakkındaki iddialar sonrası yapılan tahlil sonuçlarının Hasan İşlek'in suçsuz olduğunu gösterdiği ileri sürülerek soruşturmayı yürüten polis memuruna da teşekkür edildi. Geçmişte aleyhindeki yapılan haberlerden dolayı karşı söz hakkı bulunan Hasan İşlek'in haberini yorumsuz olarak veriyoruz.

Yaklaşık 6 Ay önce Boğaz Piknik Alanı'nda içkisine uyuşturucu ilaç konularak kendisine Hasan İşlek tarafında tecavüz edildiği ve bu tecavüze de Hasan İşlek'in ve kendisinin arkadaşı olan İlkay Tosun'un yardımcı olduğunu iddia eden Selda Çınar, tecavüze uğradığı iddiası ile nişanlısı Ahmet Çelik ile birlikte Boğaz Karakolu'na giderek şikayetçi olmuştu.



Yaşandığı iddia edilen tecavüz olayının ardından tecavüze uğradığı iddia edilen Selda Çınar sabah İlkay Tosun'un evinde uyandıktan sonra İlkay Tosun ile birlikte sabah kahvesi içmiş ve öğle saatlerine doğru İlkay Tosun tarafından nişanlısı Ahmet Çelik'in yanına bırakılmıştı. Eğer böyle bir tecavüz olayı gerçekleşmiş olsaydı şikayetçi olup tecavüze uğradığını iddia eden Selda Çınar neden hiçbirşey olmamış gibi sabah kalktığında tecavüze yardımcı olduğu iddia edilen İlkay Tosun ile sabah kahvesi içip bir süre birlikte sobet ettikten sonra kendisini nişanlısının yanına bırakmasını istedi. Tecavüze uğradığını iddia eden kişi Selda Çınar'ın aslında farklı bir amaç uğruna tecavüze uğradığı iddiasını ortaya attığı düşünülüyor.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Boğaz Karakolu Çavuşu ve tecavüz iddiası meselesini yürüten polis memuru Sami Güneş'in titiz çalışmaları sonucunda Selda Çınar'ın iddia ettiği gibi içkisine uyuşturucu konularak herhangi bir tecavüz olayı gerçekleşmemiş olduğu kan tahlil sonuçlarında uyuşturucu negatif çıkmasıyla anlaşılmıştır. İddia edilen tecavüz olayı bambaşka bir boyuta sürüklenmiştir. Kendisine tecavüz edildiğini iddia eden Selda Çınar. nişanlısı Ahmet Çelik ile Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Boğaz Karakolu'na şikayete gitmezden önce İlkay Tosun'un eski eşi Mete Tosun'un yanına giderek bir süre konuştukları ve bu konuşmaların ardından Selda Çınar'ın nişanlısı Ahmet Çelik ile birlikte Boğaz Karakolu'na giderek bu asılsız tecavüz iddiasında bulunmaları da ayrı bir kumpas kurulduğu şüphesi uyandırıyor.

Bu titiz çalışmalarından dolayı tecavüz iddiasını çürütülmesinde ve gerçeklerin ortaya çıkmasında özveri ile çalışan Boğaz Karakolu Çavuşu ve polis memuru Sami Güneş'e Hasan İşlek Kıbrıs Doğru Haber olarak teşekkür eder, en erken zamanda bu çirkin iddiada bulunan Selda Çınar, nişanlısı Ahmet Çelik ve Mete Tosun'un olayla ilgili sorgulanmasını temenni ediyoruz.