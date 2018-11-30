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Tecavüz iddiası yalan çıktı 

Lefkoşa’da 26 Kasım tarihinde meydana gelen “Cinsel Tecavüz, Cinsel Saldırı”    suçlamasıyla tutuklanan Abdurrahman Sert’in konu suçla alakası olmadığı ortaya çıktı.

Tecavüz iddiası yalan çıktı 

Lefkoşa’da 26 Kasım tarihinde meydana gelen “Cinsel Tecavüz, Cinsel Saldırı”    suçlamasıyla tutuklanan Abdurrahman Sert’in konu suçla alakası olmadığı ortaya çıktı.

30 Kasım 2018 Cuma 13:43
Tecavüz iddiası yalan çıktı 

Tecavüz iddiası yalan çıktı 

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Abdurrahman Sert, “Ciddi Darp” suçuyla dün mahkeme huzuruna çıkarıldı ve bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi. “Cinsel saldırı” suçuyla ilgili polise yalan ifade veren N.P, “Fesat karıştırma” suçuyla mahkemeye çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.
 
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görevli Polis Müfettiş Muavini Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Sert’in Lefkoşa’da boş terk edilmiş ve açık vaziyetteki tek katlı bina içerisinde kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesi ile kız arkadaşı olan N.P’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Zanlının ciddi darp suçuyla methaldar olduğunu belirten Aki, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Yalan ifade veren kadın tutuklandı. Polis müfettiş muavini Songül Aki, zanlı N.P’nin, Abdurrahman Sert’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin yalan ifade verdiğinin ortaya çıktığını mahkemeye aktardı. Aki, zanlı N.P’nin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, Abdurrahman Sert’in, hükümsüz tutuklu olarak bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Cenkay İnan, zanlı N.P’nin ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, iki bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzYalan
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