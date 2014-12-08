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Tecavüz Haberinden Sonra O Uygulama Kaldırıldı!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de,

Tecavüz Haberinden Sonra O Uygulama Kaldırıldı!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de,

08 Aralık 2014 Pazartesi 21:44
Tecavüz Haberinden Sonra O Uygulama Kaldırıldı!
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Tecavüz Haberinden Sonra O Uygulama Kaldırıldı!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, şoförlerinden birinin kadın yolcusuna tecavüz ettiği iddiasının ardından akıllı telefonlardaki taksi uygulaması Uber'in kullanılması yasaklandı.

Yasak, 32 yaşındaki Shiv Kumar Yadav adlı şüphelinin Yeni Delhi'de yargılanmaya başlamasının ardından kentin ulaşım yetkilisi Satish Mathur tarafından açıklandı.

Merkezi San Francisco'da bulunan Uber şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Travis Kalanick, iyileşme sürecinde kurbanı ve ailesini destekleyeceklerini söyledi.


Uyandığında çok geçti!

Kalanick, taksicilerin sicillerinin temiz olduğundan emin olmak için hükümetle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Yeni Delhi'deki yasak, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti vererek tüm dünyada beğeni toplayan ancak güvenlik tartışmalarına da yol açan Uber şirketi için darbe oldu. Şirket, taksi işletmecileri tarafından haksız rekabetle suçlanması üzerine bazı ülkelerde yasaklanmıştı.

Hindistan'da 2012'de 23 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğradıktan sonra ölmesi, büyük tepkiye neden olmuştu. Erkek arkadaşıyla bindiği otobüste altı kişinin tecavüzüne uğrayan genç kadının tedavi için götürüldüğü Singapur'da şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, ülke genelinde gösteriler düzenlenmiş ve tecavüze verilen cezalar artırılmıştı.  

Son Güncelleme: 08.12.2014 21:48
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Tecavüz Haberinden Sonra O Uygulama Kaldırıldı!
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