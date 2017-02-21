TDP’den istifa depremi!

TDP içerisinde yaşanan tartışmalar ve disiplin soruşturmaları sonrasında ikiye bölünen TDP’den 177 kişi, TDP yönetiminin son dönemde ortaya koyduğu kötü icraatlar, antidemokratik politikalar, üyeler arasında yapılan ayrımcılık, adam kayırmacılık ve sosyal-demokrasi anlayışına ters tutumlarının ne yazık ki TDP’de siyaset yapılamaz hale getirdiği düşüncesi ile yakın bir zamanda istifa etmişti.

Bu istifa furyasına bir yenisi daha eklendi ve önceki gün 60 TDP üyesi daha TDP’den istifa ettiğini yazılı olarak açıkladı ve bugün itibari ile TDP Merkezine gönderildi. Böylelikle toplamda 237 kişi TDP’den istifa etmiş oldu.

TDP Kurucu Eski Başkanı, TDP Eski Milletvekili, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2016 tarihinde kurulan TKP Yeni Güçler, aradan geçen iki buçuk aylık sürede hızlı bir örgütlenme süreci içine girerek toplum içinde yeni ve güven veren siyasi bir alternatif olma yolunda olduğunu kaydetti ve TDP’de yaşanan bu istifaların devam edeceğini dile getirdi.

TDP’den istifa edenlerin isim listesi şöyle;