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21 Şubat 2017 Salı 10:23

TDP’den istifa depremi!

TDP’de 60 istifa daha!

TDP'den istifa depremi!
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TDP içerisinde yaşanan tartışmalar ve disiplin soruşturmaları sonrasında ikiye bölünen TDP’den 177 kişi, TDP yönetiminin son dönemde ortaya koyduğu kötü icraatlar, antidemokratik politikalar, üyeler arasında yapılan ayrımcılık, adam kayırmacılık ve sosyal-demokrasi anlayışına ters tutumlarının ne yazık ki TDP’de siyaset yapılamaz hale getirdiği düşüncesi ile yakın bir zamanda istifa etmişti.

Bu istifa furyasına bir yenisi daha eklendi ve önceki gün 60 TDP üyesi daha TDP’den istifa ettiğini yazılı olarak açıkladı ve bugün itibari ile TDP Merkezine gönderildi. Böylelikle toplamda 237 kişi TDP’den istifa etmiş oldu.

TDP Kurucu Eski Başkanı, TDP Eski Milletvekili,  Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2016 tarihinde kurulan TKP Yeni Güçler, aradan geçen iki buçuk aylık sürede hızlı bir örgütlenme süreci içine girerek toplum içinde yeni ve güven veren siyasi bir alternatif olma yolunda olduğunu kaydetti ve TDP’de yaşanan bu istifaların devam edeceğini dile getirdi.

TDP’den istifa edenlerin isim listesi şöyle;

  1. Mine Koreli
  2. Devrim Koreli
  3. Fevzi Karani
  4. Nuran Tanca
  5. Zuhal Koreli Özçelik
  6. Özlem Özemin
  7. Aycan Özemin
  8. Cemil Akcan
  9. Firdevs Çaltıkuşu
  10. Ali Çaltıkuşu
  11. Öztekin Yeşilada
  12. Mehmet Taşdemir
  13. İrfan Aytülün
  14. Hürmüs Akcan
  15. Hüseyin Beyaz
  16. Bayram Bingöl
  17. Aslı Gülali
  18. Mehmet Gülali
  19. Ahmet Gezici
  20. Hatice Gezici
  21. İlkin Kanı
  22. Melek Bayramoğluları
  23. Turgay Derya
  24. Şerife Derya
  25. Mustafa Tolun
  26. Mustafa Öztürk
  27. Andaç Aspiri
  28. Esma Kızıl
  29. Kazım Baykut
  30. Korhan Ekcan
  31. Uğur Şanverdi
  32. Hayriye Sılaydın
  33. Aydın Sılaydın
  34. Alp Özmusaoğlu
  35. Muhsin Geçit
  36. Hüseyin Özkuyucu
  37. Kemal Mercan
  38. Asiye Şahin
  39. Selma Gerçit
  40. Şaban Geçit
  41. Ali Enver Kadı
  42. Ali Meral
  43. Yıltan Gulle
  44. Mustafa Savaş Aydındoğdu
  45. Dündar Almolla
  46. Ayhan Çelebi
  47. Zehra Akın
  48. Kezban Çavuş
  49. Mine Akın
  50. Bayram Çıdam
  51. Reyfet Şarafat
  52. Meryem İsmailoğlu Yücel
  53. Emine Yıldırım
  54. Habibe Yıldırım
  55. Ali Yıldırım
  56. Kezban Yıldırım
  57. Erkan Altuntaş
  58. Suna Yıldırım
  59. Ercan Altuntaş
  60. Deniz Ergün

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