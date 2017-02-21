TDP’den istifa depremi!

TDP içerisinde yaşanan tartışmalar ve disiplin soruşturmaları sonrasında ikiye bölünen TDP’den 177 kişi, TDP yönetiminin son dönemde ortaya koyduğu kötü icraatlar, antidemokratik politikalar, üyeler arasında yapılan ayrımcılık, adam kayırmacılık ve sosyal-demokrasi anlayışına ters tutumlarının ne yazık ki TDP’de siyaset yapılamaz hale getirdiği düşüncesi ile yakın bir zamanda istifa etmişti.
Bu istifa furyasına bir yenisi daha eklendi ve önceki gün 60 TDP üyesi daha TDP’den istifa ettiğini yazılı olarak açıkladı ve bugün itibari ile TDP Merkezine gönderildi. Böylelikle toplamda 237 kişi TDP’den istifa etmiş oldu.
TDP Kurucu Eski Başkanı, TDP Eski Milletvekili, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2016 tarihinde kurulan TKP Yeni Güçler, aradan geçen iki buçuk aylık sürede hızlı bir örgütlenme süreci içine girerek toplum içinde yeni ve güven veren siyasi bir alternatif olma yolunda olduğunu kaydetti ve TDP’de yaşanan bu istifaların devam edeceğini dile getirdi.
TDP’den istifa edenlerin isim listesi şöyle;
- Mine Koreli
- Devrim Koreli
- Fevzi Karani
- Nuran Tanca
- Zuhal Koreli Özçelik
- Özlem Özemin
- Aycan Özemin
- Cemil Akcan
- Firdevs Çaltıkuşu
- Ali Çaltıkuşu
- Öztekin Yeşilada
- Mehmet Taşdemir
- İrfan Aytülün
- Hürmüs Akcan
- Hüseyin Beyaz
- Bayram Bingöl
- Aslı Gülali
- Mehmet Gülali
- Ahmet Gezici
- Hatice Gezici
- İlkin Kanı
- Melek Bayramoğluları
- Turgay Derya
- Şerife Derya
- Mustafa Tolun
- Mustafa Öztürk
- Andaç Aspiri
- Esma Kızıl
- Kazım Baykut
- Korhan Ekcan
- Uğur Şanverdi
- Hayriye Sılaydın
- Aydın Sılaydın
- Alp Özmusaoğlu
- Muhsin Geçit
- Hüseyin Özkuyucu
- Kemal Mercan
- Asiye Şahin
- Selma Gerçit
- Şaban Geçit
- Ali Enver Kadı
- Ali Meral
- Yıltan Gulle
- Mustafa Savaş Aydındoğdu
- Dündar Almolla
- Ayhan Çelebi
- Zehra Akın
- Kezban Çavuş
- Mine Akın
- Bayram Çıdam
- Reyfet Şarafat
- Meryem İsmailoğlu Yücel
- Emine Yıldırım
- Habibe Yıldırım
- Ali Yıldırım
- Kezban Yıldırım
- Erkan Altuntaş
- Suna Yıldırım
- Ercan Altuntaş
- Deniz Ergün
TDP içerisinde yaşanan tartışmalar ve disiplin soruşturmaları sonrasında ikiye bölünen TDP’den 177 kişi, TDP yönetiminin son dönemde ortaya koyduğu kötü icraatlar, antidemokratik politikalar, üyeler arasında yapılan ayrımcılık, adam kayırmacılık ve sosyal-demokrasi anlayışına ters tutumlarının ne yazık ki TDP’de siyaset yapılamaz hale getirdiği düşüncesi ile yakın bir zamanda istifa etmişti.
Bu istifa furyasına bir yenisi daha eklendi ve önceki gün 60 TDP üyesi daha TDP’den istifa ettiğini yazılı olarak açıkladı ve bugün itibari ile TDP Merkezine gönderildi. Böylelikle toplamda 237 kişi TDP’den istifa etmiş oldu.
TDP Kurucu Eski Başkanı, TDP Eski Milletvekili, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2016 tarihinde kurulan TKP Yeni Güçler, aradan geçen iki buçuk aylık sürede hızlı bir örgütlenme süreci içine girerek toplum içinde yeni ve güven veren siyasi bir alternatif olma yolunda olduğunu kaydetti ve TDP’de yaşanan bu istifaların devam edeceğini dile getirdi.
TDP’den istifa edenlerin isim listesi şöyle;
- Mine Koreli
- Devrim Koreli
- Fevzi Karani
- Nuran Tanca
- Zuhal Koreli Özçelik
- Özlem Özemin
- Aycan Özemin
- Cemil Akcan
- Firdevs Çaltıkuşu
- Ali Çaltıkuşu
- Öztekin Yeşilada
- Mehmet Taşdemir
- İrfan Aytülün
- Hürmüs Akcan
- Hüseyin Beyaz
- Bayram Bingöl
- Aslı Gülali
- Mehmet Gülali
- Ahmet Gezici
- Hatice Gezici
- İlkin Kanı
- Melek Bayramoğluları
- Turgay Derya
- Şerife Derya
- Mustafa Tolun
- Mustafa Öztürk
- Andaç Aspiri
- Esma Kızıl
- Kazım Baykut
- Korhan Ekcan
- Uğur Şanverdi
- Hayriye Sılaydın
- Aydın Sılaydın
- Alp Özmusaoğlu
- Muhsin Geçit
- Hüseyin Özkuyucu
- Kemal Mercan
- Asiye Şahin
- Selma Gerçit
- Şaban Geçit
- Ali Enver Kadı
- Ali Meral
- Yıltan Gulle
- Mustafa Savaş Aydındoğdu
- Dündar Almolla
- Ayhan Çelebi
- Zehra Akın
- Kezban Çavuş
- Mine Akın
- Bayram Çıdam
- Reyfet Şarafat
- Meryem İsmailoğlu Yücel
- Emine Yıldırım
- Habibe Yıldırım
- Ali Yıldırım
- Kezban Yıldırım
- Erkan Altuntaş
- Suna Yıldırım
- Ercan Altuntaş
- Deniz Ergün