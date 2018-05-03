Tdp, Yerel Yönetim Seçimlerine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor.. Lefkoşa’da Başkan Adayı Harmancı

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün akşam toplanarak, 24 Haziran\'da yapılacak yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, Parti Meclisi\'nin aldığı karar doğrultusunda, TDP\'nin Lefkoşa\'da Mehmet Harmancı, İskele\'de Cemaliye Soğancı ile yarışacağını açıkladı.

Varoğlu, hükümet koalisyonunu oluşturan partilerin vardığı uzlaşı doğrultusunda, Gönyeli, Değirmenlik, Alayköy, Akıncılar, Akdoğan, Serdarlı, Geçitkale ve Dikmen\'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayına, Vadili ile Paşaköy\'de Halkın Partisi\'nin (HP) adaylarına, Tatlısu\'da ise Demokrat Parti (DP) adayına destek vereceklerini açıkladı.

Toplantıda ilçe örgütlerinin görüşlerinin de dinlendiğini belirten Varoğlu, yapılan değerlendirmelerin ardından Lefke ve Dipkarpaz\'da CTP adaylarının desteklenmesi kararı alınırken, aday oldukları bölgelerde değişimi sağlayacağına inanç belirtilen Gazimağusa\'da bağımsız aday Ulaş Gökçe, Beyarmudu\'nda bağımsız aday Ethem Akmercan, Lapta\'da ise bağımsız aday Mustafa Aktuğ\'un desteklenmesi kararı alındığını kaydetti.

Karar alınmayan diğer bölgelerle ilgili de Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) ilçe örgütleriyle birlikte değerlendirme yaparak, çalışmaları ileri götürme yetkisi verildiğini açıklayan Cemal Varoğlu, "Geriye kalan bölgelerle ilgili çalışmalar ilçe örgütlerimizle birlikte kısa sürede sonuç almaya dönük olarak sürdürülecektir. Söz konusu bölgelerle ilgili alınacak kararlar da kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

(GÖZ/FEZ)