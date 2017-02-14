Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Topçuköy’de örgütlendi.

TDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, örgüt başkanlığına Osman Dağcı’nın getirildiği TDP Topçuköy örgütü yönetiminde; Ayşe Özben, Naile Osum ve Mehmet Özben de yer aldı.

Toplantıya, TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler ile bazı MYK üyeleri katıldı.

ÖZYİĞİT “EMİN VE KARARLI ADIMLARLA YÜRÜMEKTEYİZ”

TDP Başkanı Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada TDP kadrolarının bilinçli ve sağlıklı şekilde güçlenerek büyüdüğünü belirterek, Dipkarpaz'dan Lefke'ye kadar güçlü bir örgüt ağı kurma yolunda adım attıkları ve bu uğurda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Düşünce ve projeleriyle, “ben” değil “biz” anlayışıyla ve sağlıklı büyüyen kadrolarla sosyal demokrasiyi daha güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, "TDP yolunda emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Biz demokrasiye sahip çıktıkça, temizliğe, şeffaflığa sarıldıkça, görüyoruz ki üyelerimiz de, halkımız da bizlere sahip çıkmaktadır" dedi.

Yeni örgütlerin, temizlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, kararlı duruş ve toplumsal sorunlar karşısında popülizmden uzak, gerçekçi ve toplumcu önerilerin toplumsal kabul gördüğü katılımlarla oluşturulmakta olduğunu ifade etti.

“TDP, ÜLKENİN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNDE ETKİN ROL OYNAYACAK”

Ülkede gerçek anlamda değişim adına, barış, demokrasi, insanca yaşam ve kendi evinin efendisi olma mücadelelerine ısrarla ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Özyiğit, "Değişim cesaret ister, kararlılık ister. Bizler de bunlara sahibiz. Kendi içimizde başlattığımız bu değişimi ülkeye de yansıtacağız. TDP, ülkenin değişim ve gelişiminde mutlaka etkin rol oynayacaktır" dedi.

SOĞANCI: “TDP TOPÇUKÖY ÖRGÜTÜ HAYIRLI OLSUN”

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ise TDP içerisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin birlik ve beraberliği artırdığı, ortaya çıkan bu sinerjinin yeni vizyonla birleşmesinin ise toplumsal kabul gördüğünü kaydetti.

Ocak ayında seçilen yeni ilçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri olan örgütlenme çalışmaları çerçevesinde partiye katılımların sürdüğü, birçok bölgede ise örgüt kurulması yönünde kendilerine talepler geldiğini aktaran Soğancı, Topçuköy örgütünün hayırlısı olmasını diledi.

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