Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi olağanüstü kongresi yapıldı. Kongrede, Ece Balcı oy birliğiyle TDP Mağusa İlçe Başkanlığına seçilirken bu görevi yapacak ilk kadın oldu.

BALCI, TDP MAĞUSA İLÇE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçesi olağanüstü kongresi yapıldı. Kongrede, Ece Balcı oy birliğiyle TDP Mağusa İlçe Başkanlığına seçilirken bu görevi yapacak ilk kadın oldu.

TDP’den verilen bilgiye göre, divanın oluşumuyla başlayıp, genel başkanın konuşmalarıyla devam eden kongrede daha sonra seçime geçildi.

Seçimde, yönetim kuruluna Ersin Avcı, Yusuf Cohar, Tezer Oğuzkan, Mehmet Gül, Ali Katırcıoğlu, Seyit Ahmet Güler, Nesrin Tekbıyık, Güzin Veziroğlu, İmren Seyis ve Özden Uluçay; Disiplin Kurulu’na ise Nadire Deniz, Server Erozan ve Salih Emin seçildi.

ÖZYİĞİT

TDP Başkanı Cemal Özyiğit,kongrede yaptığı konuşmasına, geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Mustafa Emiroğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının sürdüğünü belirten Özyiğit, sürecin artık son aşamaya geldiğini, kısa süre içerisinde yapılacak görüşmelerde bir sonucun ortaya çıkabileceği görüşünü dile getirdi.

Sürecin sonuna geldikçe mevcut statükodan beslenen çözümsüzlük yanlılarının da harekete geçtiklerine dikkat çeken Özyiğit, halkın yalan-yanlış söylemlerle, spekülasyonlara kulak asılmaması çağrısında bulundu.

"HÜKÜMETİN HİÇBİR ÖNGÖRÜSÜ YOK"

UBP-DP Hükümeti’nin icraatlarına da değinen Özyiğit, hükümetin toplumsal sorunların çözümü konusunda hiçbir öngörüsünün olmadığını savundu.

Hükümet ortaklarının tek derdinin koltukta oturmak olduğunu, bu nedenle toplumun çıkarına olmayan, geleceğinden çalan kararlara gözü kapalı imza attığını belirten Özyiğit, “amacı bile belirtilmeyen enerji anlaşmasına” imza atıldığı iddiasında bulundu.

Özyiğit, TDP olarak gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırmak, verimliliği artırmak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerel üretimi artırmak, enerji alanında hizmet veren kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak, enerjide arz güvenliğinin sağlamak ve daha ekonomik ve temiz enerji kaynaklarına ulaşabilme amacında olduklarını belirtti.

Cemal Özyiğit, bu çerçevede, Kıbrıs’ı Türkiye üzerinden Avrupa enterkonnekte sistemine senkron paralel olarak bağlayan ve enerjide arz güvenliği sağlayarak yerel olarak yenilenebilir enerji üretimini artırmaya olanak sağlayan projeleri desteklediklerini, ancak Meclis'te UBP, CTP ve DP'nin oylarıyla onaylanan anlaşmanın bu içerikte olmadığı gibi, suiistimale de açık olduğunu kaydetti.

"ZAMLAR BÜYÜK DARBE VURDU"

TDP Başkanı Özyiğit, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların, hükümetin yaptığı zamların ardından çok daha ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıldığını belirtti.

Elektrik, akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamların ardından harçlara da yüzde 900'lere varan zamlar yapıldığını anımsatan Özyiğit, ulaşımdan, gıdaya birçok ürünün pahalılaşacağına, zaten pahalı olan yaşamın daha da pahalı hale geleceğini yineledi.

BALCI

TDP Mağusa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ece Balcı da eski ilçe başkanı Mustafa Emiroğluları'nın geçirdiği rahatsızlıktan duyduğu üzüntüyü belirterek, acil şifalar diledi.

Eylül 2016 tarihinden itibaren Mağusa'da ilçe başkan vekili olarak görev yaptığını belirten Ece Balcı, 4 ay boyunca yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Balcı, görevinin sorumluluğunu bilen, ülkesi için yapabilecek çok şey olduğunu düşünen, böyle gelmiş böyle gider anlayışına karşı çıkan kişilerle birlikte toplum yararına icraat yapmaya, üretmeye ısrarla devam edeceklerini belirtti.

Ece Balcı, "Bizim gailemiz adil ve kalıcı bir çözümdür. Bizim gailemiz toplumun geleceğidir. Bizim gailemiz çocuklarımıza insanca yaşayabilecekleri bir düzen oluşturmaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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