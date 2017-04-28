Tdp, Mağusa'daki Kanalizasyon Kaynaklı Sorunlara Dikkat Çekti

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, Mağusa'da kanalizasyon sistemine atık yağ karışması sonucu, arıtma tesisinin devre dışı kalma riski oluştuğunu belirterek, gerekenin yapılmaması halinde benzeri sıkıntılarla karşılaşılmaya devam edileceği uyarısında bulundu.

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, konuyla ilgili açıklamasında, kanalizasyon sisteminden kaynaklanan sorunlarla ilgili defalarca uyarı yaptıklarını, konuyla ilgili panel düzenleyip öneri sunduklarını ve eylem yaparak ilgili makamları göreve çağırdıklarını söyledi.

Balcı, “Yağ karışması, sorunun sadece bir parçası. Asıl sorun, kanalizasyon sisteminin iyi yönetilememesi. Sorunların oluşmasını önleyecek ve sorunlara müdahale edecek bir yönetim yapısı yok. Bu anlayışla maalesef Mağusa'da kanalizasyon kaynaklı daha çok sorun yaşanır" ifadelerini kullandı.

Ece Balcı, kanalizasyon sistemine atık yağ karışma olayının bilinmeyen bir durum olmadığını, hatta son olayda, sisteme atık yağ karıştığının belediye başkanlığı tarafından bilinmesine rağmen göz yumulduğu yönünde ciddi iddialar olduğunu savundu. Balcı, “Umarız bu sadece bir iddia olarak kalır, çünkü bu iddia doğruysa durum çok daha vahim demektir” dedi.

Sorunun bölgedeki bir kuru temizleme işletmesinin atıklarının kanalizasyon şebekesine karışması sonucu yaşandığının da açıklandığını belirten Balcı, "Unutulmamalıdır ki, atık yağ karışması sistemin işlevini yitirmesine sebep olacak tek konu değildir. Yapılan uyarılar dikkate alınmazsa sistem çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmaya müsaittir" dedi.

Çanakkale göletine günlük yoğun kullanım saatlerinde lağım akıtıldığını, 4 bin metreküp kapasiteli tesise 7 bin metreküp ve üzeri atık su gönderildiğini belirten Balcı, çıkış parametrelerinin de düzenli olduğu iddia edilerek gölete verildiğini savundu.

Yaşanan son olayın ardından arıtmanın tamamen devre dışı kalması halinde atıkların arıtılmadan boşaltılmak zorunda kalacağını belirten Balcı, bunun hem insan sağlığı hem de çevresel açıdan 'felaket' anlamına geleceğini kaydetti

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, teknik bilgiden yoksun, yönetsel hataların devam etmesinin, Mağusa'ya, Mağusa halkına ve çevreye çok büyük zararlar vermeye devam edeceğini de belirtti.

(AK/FEZ)