Tdp: 'kumyalı'daki Turizm Oteli Gençliğin Hizmetine Sunulmalı'

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, Kumyalı'da atıl durumda bulunan Turizm Oteli'nin daha fazla vakit kaybedilmeden gençliğin hizmetine sunulması gerektiğini vurguladı.

Soğancı konuyla ilgili yazılı açıklamasında otelin yeniden faaliyete geçirilerek, gençlerin yaz kamplarını yapacağı, spor kulüplerinin kullanabileceği, ayrıca turizm bölümündeki öğrencilerin uygulamalı olarak kullanımına da olanak verilebileceği bir yer olması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti.

Geçmişte 1999 yılında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın turizmden de sorumlu Başbakan Yardımcısı, Mehmet Altınay'ın ise eğitim bakanı olduğu dönemde, Meslek lisesinde turizm ve otelcilik okuyan öğrencilerin pratik yapmalarına olanak sağlamak amacıyla açılan, ayrıca halka da ucuza hizmet veren ve döner sermaye ile çalışan okulun, daha sonra göreve gelen hükümet tarafından kapatıldığını belirten Soğancı, turizme ara eleman yetiştiren, bölgeye insan çeken bir projenin sonlandırılmasının ciddi bir hata olduğunu ileri sürdü.

Otelin kapatılmasının ardından bina ile içindeki malzemelerin de çürümeye terk edildiğini belirten Soğancı, otelin şu anki durumunu 'içler acısı' olarak niteledi.

2013 yılında kurulan ve içinde TDP'nin de bulunduğu geçiş hükümeti döneminde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevini yürüten Asım İdris'in girişimleri ile atıl durumda bırakılan yatırımın tekrar canlandırılması amacıyla çalışma başlatılarak, uygulama oteli gibi çalışacak, aynı zamanda gençlerin kamp yapacağı bir tesis olarak planlama yapıldığını anlatan Soğancı, bu çerçevede Eğitim Bakanlığına ait olan mülkün, belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanılması koşulu ile Gençlik Dairesi ile bir de protokol imzalandığını kaydetti.

Protokolün imzalanmasından kısa dönem sonra seçimlerin olduğunu ve seçimlerin ardından göreve gelen hiçbir hükümetin projeye sahip çıkmadığını belirten Soğancı, "Hem turizm okuyan gençlere imkan sağlayacak, hem de ülke gençliğinin kamp yapabileceği bir alanın ortaya çıkmasını sağlayacak bu proje maalesef hayata geçirilememiştir. Tek başına bu örnek bile ülkenin nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğinin göstergesidir" dedi.

"TDP HER DÖNEM KARPAZ BÖLGESİNE SAHİP ÇIKTI"

Cemaliye Soğancı TDP'nin göreve geldiği her dönemde Karpaz Bölgesine sahip çıktığını vurguladı.

Soğancı, "Her iki bakanlık dönemimizde de, hem bölgeye hem de ülkeye verdiğimiz bir değerin göstergesi bu yaklaşımımız gençliği önemseyen anlayışımızın göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Soğancı, TDP olarak Kumyalı Turizm Oteli'nin yeniden faaliyete geçirilerek, gençliğin hizmetine verilmesi konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarını ifade etti.

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