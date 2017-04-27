Tdp Ktoeös’ü Ziyaret Etti

ÖZYİĞİT: “DİNİ İNANÇLARLA BİR ‘ÜMMET TOPLUMU’ YARATILMAK AMACIYLA DENİZ ÖTESİNDEN ENJEKTE EDİLEN İDEOLOJİLER VAR”

EYLEM: “İLAHİYAT KOLEJLERİNİN HER BÖLGEDE AÇILMASI HEDEFİ VAR… DAYATMA POLİTİKALARIN FARKINDA OLMAK GEREK”

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : Cemal Özyiğit başkanlığındaki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

Ziyarette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, KTOEÖS’ün yeni Başkanı Selma Eylem ve ekibine görevlerinde başarı diledi ve gündemdeki konulara değindi.

ÖZYİĞİT: “DENİZ ÖTESİNDEN ENJEKTE EDİLEN İDEOLOJİLER VAR”

Özyiğit, eğitimin uzun vadede ülkeyi şekillendirecek, toplumu ayağa kaldıracak ve çağdaş uluslar seviyesine getirecek kavram olduğunu söyleyerek, meslek örgütlerinin başında olmanın hem toplumsal hem de örgütsel sorunları irdelemeyi gerektirdiğinin altını çizdi.

Cemal Özyiğit, ülkeye dışarıdan bir takım müdahaleler olduğunu ve 1974 sonrasından AKP iktidarına kadarki bölümde “milliyetçiliğin”, şimdi ise dini inançlarla bir “ümmet toplumu” yaratılmak amacıyla deniz ötesinden enjekte edilen ideolojiler bulunduğunu anlattı.

Türkiye’deki 16 Nisan Anayasa referandumu sonrasında “tek adam” yönetimi yaratılmaya doğru gidiş olduğunu savunan Özyiğit, ayrıca TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un Kıbrıs Türk halkına yönelik sözlerini kınadığını ve bu sözlerin hakaret ve saygısızlık olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün kendi ayakları üzerinde durabilecek hamleleri hayata geçirmesi gerektiğini ve bunun için tüm toplumun katkı koyması gerektiğini söyleyen Özyiğit, dayatılan politikaların kabul edilmeyeceğinin ortaya konması gerektiğini ifade etti.

“HAKLAR VE SENDİKALAŞMA İÇİN DAHA ÇOK SES”

KKTC halkının laik¸ demokratik, ayakları üzerinde durabilen ve iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefine inanan bir toplum olmayı hedeflediğini belirten Özyiğit, ülkede “Göç Yasası” ile geriletilen haklar için Meclis’e öneri sunduklarını ve 1 Mayıs’ta hem bu haklar için hem de özelde sendikalaşma adına daha çok ses vereceklerini ekledi.

EYLEM: “DAYATMA POLİTİKALARIN FARKINDA OLMAK GEREK”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de konuşmasında, TDP’nin eğitimde yaşanan sorunlara ve toplumu dönüştürme çabalarına karşı duyarlı olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Eylem, ilahiyat kolejlerinin her bölgede açılması hedefi bulunduğunu aktararak, dayatma politikaların farkında olunmasının önemine işaret etti; bunun sadece öğretmen sendikalarını değil toplumun tümünü yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Ülkedeki toplumsal ve kriminal olayların hiç iç açıcı olmadığını anlatan Eylem, Başbakan’ın halen “ben yaparım olur” zihniyetiyle hareket ettiğini, hükümetin de “3 maymunu oynadığını” savundu.

(RU/GÜL)

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Hüseyin Sayıl