Tdp Genel Sekreteri İdris:” Yanan Sadece Ormanlarımız Değil, Geleceğimiz”

Lefkoşa, 4 Temmuz 17 (.):Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, hafta sonu çıkan orman yangınlarına işaret ederek,” Yanan yalnızca ormanlarımız değil, aynı zamanda geleceğimizdir" dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris yaptığı yazılı açıklamada, yangın sonucu doğal bir orman alanının yok olduğunu, aralarında 80 yıllık ağaçların da olduğu binlerce ağaç ve fidanın yandığını vurguladı.

İdris, her yıl benzer acılar yaşanmasına rağmen gerekli denetimlerin yapılmaması ve önlemlerin alınmamasının hiçbir mazereti olamayacağını belirterek, “ makam araçlarına, yurtdışı ziyaretlerine kaynak bulabilen hükümetin önlem almak ve yangın helikopteri kiralanmasına yönelik duyarsız ve sorumsuz davrandığını” savundu ve bunu “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

İdris, yanan her ağaçta, yok olan her canlıdan, bozulan ekolojinden görevlerini yerine getirmeyen herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Yangın helikopterinin ülkede konuşlanmamış olmasının, orman yangınlarında mücadeleyi geciktirdiğini ve daha çok ağacın yanması sonucu doğurduğunu belirten İdris, "Yangın helikopteri eksikliğinin yanı sıra, yapılan açıklamalara bakıldığında kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Nitekim bu durum bizzat yetkili makamlar tarafından da dile getirilmiştir. Bu kadar önemli ve riskli bir konuda bugüne kadar koordinasyonun kurulamaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür" dedi.

Kalkanlı'daki yangının elektrik tellerinin ağaçlara temasından kaynaklandığı yönündeki tahminlere dikkat çeken İdris, bu tehlikenin tellerin geçtiği tüm bölgeleri kapsadığını belirterek, söz konusu bölgelerde vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

İdris, hükümetin orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri ve ilgili kişilerin öneri ile uyarılarını dikkate almadığını savunarak, bu anlayışla ormanların çok ciddi tehlike altında olduğunu kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, devletin ve ilgili birimlerin görev ve sorumluluğunu yerine getirmesinin yanı sıra, vatandaşların da özellikle aşırı sıcaklarda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, en ufak bir ihmalin ve dikkatsizliğin bile çok ciddi sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

(YIL/ŞEB)