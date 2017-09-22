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22 Eylül 2017 Cuma 10:01

Tdp Genel Sekreteri İdris: "kuzey'de Olduğu Gibi, Güney'deki Din Temelli Eğitim Anlayışına Da Karşıyız"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, iki toplum arasında ayrılığı körükleyen, laik eğitim sistemine darbe vuran din temelli eğitim anlayışına ve bunu amaçlayan her türlü karar ve uygulamaya karşı olduklarını vurguladı.

Tdp Genel Sekreteri İdris: 'kuzey'de Olduğu Gibi, Güney'deki Din Temelli Eğitim Anlayışına Da Karşıyız'
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, iki toplum arasında ayrılığı körükleyen, laik eğitim sistemine darbe vuran din temelli eğitim anlayışına ve bunu amaçlayan her türlü karar ve uygulamaya karşı olduklarını vurguladı.

İdris, yazılı açıklamasında, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'un ana okuldan başlayarak okullar açmayı planladıklarını, 3 anaokulun hazır olduğunu,  ilkokul ve ortaokul açmayı düşündüklerini, isterlerse üniversite de açabileceklerini, yalnızca bilgi değil, ahlaki anlamda da eğitim vermek istediklerini dile getirdiğini anımsatarak, bu söylemlerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Bu tür adımların din temelli yapılaşmanın derinleşmesine neden olacağı uyarısında bulunan Asım İdris, çağdaş olduğunu savunan devletlerin laik yapısını mutlaka koruması, özellikle din ve eğitimle ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey'de bu ve benzeri endişe verici adım ve yaklaşımları eleştirdikleri ve özellikle Hala Sultan İlahiyat Koleji konusunda yaptıkları uyarılar gibi, Güney'deki benzeri adım ve düşünceleri de eleştirdiklerini kaydeden İdris, Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve müzakereleri de olumsuz etkileyen, 1950 Plebisiti'nin orta dereceli okullarda anılmasına yönelik karara da o dönem karşı çıktıklarını, söz konusu kararın sonradan bir şekilde bertaraf edildiğini anımsattı.

İdris, bazı Rum Yönetimi yetkililerinin 'Kuzey'de eğitim ve çeşitli alanlarda dini artırıyorlar' yönünde AB yetkililerine şikayette bulundukları bir dönemde böylesi bir gelişmenin yaşanmasının da manidar olduğunu kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, her iki toplumda da, din ile eğitim ilişkilerinin laik yapıyı tehdit edici ve din temelli bir toplum yapısına dönüştürülmesinin, bu yönde adımlar atılmasının adada oluşturmak istedikleri barış kültürü ve çözüm için bir engel teşkil ettiğini vurguladı. İdris, bu tür adımların olası bir çözümün de devamı açısından sıkıntılı bir kültürel ortam yaratacağı düşüncesinde olduklarını söyledi.

İdris; "Adada ihtiyacımız olan, laikliği esas alan anlayış temelinde, bilime, çoğulcu toplum düşüncesine, çağdaş değerlere sıkı sıkıya bağlı bir eğitim sisteminin verilmesidir" ifadelerini kullandı.

(AK/HA)

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