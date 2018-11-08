Tdp Genel Başkanı Özyiğit Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi’ni Kabul Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Frans Josef Kremp’i kabul etti.



TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Merkezi\'nde yapılan görüşmede, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dış ilişkiler Sekreteri Yeşim Dede ile TDP Parti Meclisi üyesi Safiye Özaltıner de hazır bulundu.



Görüşmede, Kıbrıs konusu başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmeler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.



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