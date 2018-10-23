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Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçesi 6. Olağan kongresi yapıldı.

Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçesi 6. Olağan kongresi yapıldı.

23 Ekim 2018 Salı 13:22
Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi

Lefkoşa, 23 Ekim 18 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçesi 6. Olağan kongresi yapıldı.
TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Bilgehan, Ceyda Püsküllü, Tezer Oğuzkan, Mehmet Çaltın, Yusuf Cohar, Tuğçe Gökbörü, Ümit Emin, Feridun Korkunal, Pembe Yıldırım. Yedek Üyeler: Ülkü Yılmaz, Özden Uluçay, İlhan Onbaşı, Seyit Soydan Cambazoğlu, Gülin Gündeğer.
ÖZYİĞİT
TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kongrede yaptığı konuşmada, başkan ve yönetime başarılar diledi.
Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, TL kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntıların olumsuz etkileri olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların bu olumsuzluktan daha fazla etkilendiklerini belirtti.
Hükümet olarak bu sıkıntıların aşılması adına canla başla çalıştıklarını, son olarak elektriğe yıl sonuna kadar zam yapılmaması kararı üretildiğini belirten Özyiğit, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Tüm uğraşlarının her türlü zorluğa rağmen gelecek kuşaklara yaşanabilir bir yapı bırakmak olduğunu belirten Özyiğit, tek gailelerinin toplumun geleceği olduğunu vurguladı.
Özyiğit, Kıbrıs sorunu için görevlendirilen Lute\'un raporunu sunmasının ardından yeni bir sürecin başlayabileceğini belirterek, beklenti ve temennilerinin müzakerelerin en kısa sürede başlayarak Federal bir çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.
Özyiğit, "Beklentimiz müzakerelerin en kısa sürede başlamasıdır, ancak ucu açık müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, sonuç alıcı müzakere sürecinin başlamasını desteklemekteyiz. TDP olarak bizler de kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması adına her türlü katkıyı yapmakta kararlıyız" dedi.
VAROĞLU
TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, adanın en güzel plajlarının bulunduğu, en zengin tarihi eser ve kalıntıların bulunduğu Gazimağusa ve bölgesinin turizmin merkezi olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
14. yüzyılda inşa edilen ve özelliklerini bugüne kadar sürdüren Mağusa Surları\'nın Kültür Turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Varoğlu, gotik mimarının tüm özelliklerini taşıyan Lala Mustafa Paşa Cami ile Aziz Barnabas Manastırı ile Salamis kalıntılarının cazibe merkezi olduğunu ifade etti.
Varoğlu, "Hem doğayı hem de tarihi eserleri korumak gelecek kuşaklara karşı herkesin sorumluluğudur" dedi. Bu bağlamda planlamanın çok önemli olduğunu belirten Varoğlu, "Plansız yapılaşma ancak ve ancak kaosa neden olur" dedi.
TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, demokrasi, insan hakları, eşitlik ve adalet olgularının kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu, ister muhalefet isterse hükümette olsun bunları sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini belirterek, toplumun beklentilerini karşılamak adına canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Varoğlu, "Tüm çaba ve uğraşımız topluma daha iyi bir gelecek yaratmak içindir" dedi.
Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Varoğlu, Lute\'un Kıbrıs konusu ile ilgili raporunu sunmasının ardından yeni bir sürecin başlayabileceğini belirterek, TDP olarak Federal temelde bir çözüm için her türlü katkıyı yapmakta kararlı olduklarını kaydetti.
BALCI
TDP Mağusa İlçe Başkanlığına seçilen Ece Balcı da bu göreve getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.
Balcı, gerek toplumun yapısal sorunları, gerekse Kıbrıs Sorunu\'nun çözümü konusunda ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma yapma kararlılığında olduklarını belirtti.
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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