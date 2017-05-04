Tdp’den Hükümete “kar-iş İle Varılan Uzlaşıya Uyma” Çağrısı

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, UBP-DP hükümetinin yeni toplu yolcu taşıma fiyat tarifesini uygulamaya koymaması nedeniyle Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar İş) günlerdir eylem yaptığını belirterek, hükümete, “varılan uzlaşıya uyma” çağrısında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre İdris, UBP-DP hükümetinin sözünü tutmaması nedeniyle, sendika üyelerinin yanı sıra, 17 bin öğrencinin de olumsuz etkilendiğini savundu. İdris, “İlgili bakanlığa düşen görev sorunu çözmektir. Hükümet olarak hem varılan uzlaşıya uymayacaksınız, hem de binlerce öğrencinin mağdur olmasına neden olacaksınız. Hükümet edenlerin görevi kaos yaratmak değil, sorunları çözmektir” ifadelerini kullandı.

İdris, Kar-İş'in bu yıl sadece ocak ayında ödeme aldığını ancak bu ödemenin 2016 yılından kalan alacakları bile karşılamadığını savundu. Mazot ve seyrüsefer gibi harcamalar dikkate alınarak, öğrenci başına belirlenen ücrette tekrar ayarlama yapılması konusunda bakanlıkla Mart ayında uzlaşıya varıldığını kaydeden İdris, taleplerin yerine getirileceği sözü alınmasına rağmen, bakanlık ile hükümetin bu uzlaşıya uymadığını ileri sürdü.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ciddi bir sorun yaşanması ve eylemler nedeniyle öğrencilerle toplumun mağdur olmasına rağmen, hükümetin Kar İş ile ısrarla görüşmekten kaçtığını iddia ederek, "Siz hükümet olarak muhatabınızla görüşmezseniz, sorunları nasıl çözeceksiniz?" diye sordu.

Hükümetin hak arayışına giren her kesimin karşısında toplumun başka bir kesimini çıkarma gayretinde olduğunu iddia eden İdris, Kar İş'in gerçekleştirdiği eylemde de bu anlayış ile hareket edildiğini savundu.

Eğitim Bakanlığı'nın uzlaşı ile sorunu çözmek yerine, okul yönetimlerini eylem kırıcılığına zorladığını iddia eden İdris, şöyle devam etti:

“Bakanlık okullara genelge göndererek okul yönetimlerinden servis bulmalarını ve bulunacak servisleri ödeyeceğini ve ailelerin de çocukları getirmeleri halinde aileleri ödeyeceğini söylüyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Madem ödeyecek paranız var, emeğinin karşılığını isteyenlere ödeyerek krizi ortadan kaldırın. Okul yönetimlerini eylem kırıcılığına zorlamayın”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris açıklamasında, yaklaşık 17 bin öğrencinin her gün “Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü” çerçevesinde evlerinden okullarına ve yine okullarından evlerine taşındığını belirterek, “Önemli bir rakam ve önemli bir toplum kesimi. Bu kadar büyük rakamların söz konusu olduğu yerde, rant iddiaları ortalıkta dolaşmakta. Bunu önlemek için, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü biran önce yenilenmeli, suiistimale açık ve soru işareti yaratan konumdan çıkarılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

(GÖZ/FEZ)