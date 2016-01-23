Tdp’den Bir Heyet Ctp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 23 Ocak 16 : TDP, CTP’yi ziyaret etti. Genel Sekreter Asım İdris ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Ercan, Hoşkara ve Erkut Yılmabaşar ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdoğan Bekiroğlu’ndan oluşan TDP heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret ederek, Genel Sekreter Tufan Erhürman başkanlığındaki heyetle görüştü.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta su konusu olmak üzere, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, özellikle su konusu “derinlemesine” konuşuldu.

Hükümetin ve CTP’nin su konusunda atmayı planladığı adımlar hakkında CTP’li yetkililerden bilgi alan TDP heyeti, su sorunu ile ilgili TDP Parti Meclisi’nin yaptığı değerlendirmeleri ve aldığı kararı CTP’li yetkililere aktardı.

Su ile ilgili TDP’nin kırmızı çizgilerinin ortaya konduğu görüşmede, TDP’nin amacının; hükümeti “dövmek” değil, su gibi önemli ve hayati bir konunun toplum yararına olacak şekilde çözülebilmesine muhalefet partisi olarak katkı koymak olduğu vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, toplum yararına olmayacak bir gelişmeye TDP olarak onay vermelerinin mümkün olmayacağı görüşünü de ileten TDP heyeti, bu nedenle bu noktada olmazsa olmazlarını en erken zamanda iletebilmek için bu ziyareti geçekleştirdiğini de belirtti.

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