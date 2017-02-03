Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Tdp’den Asgari Ücret Eleştirisi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini savunarak, “Hükümet, kalkınma sağlayacak ortak ekonomik aklı yaratmak yerine, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getiriyor” dedi.

Tdp'den Asgari Ücret Eleştirisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÖZYİĞİT: “KALKINMA SAĞLAYACAK ORTAK EKONOMİK AKLI YARATMAK YERİNE, TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİREN HÜKÜMET, ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARI AÇLIĞA MAHKUM ETTİ...”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini savunarak, “Hükümet, kalkınma sağlayacak ortak ekonomik aklı yaratmak yerine, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getiriyor” dedi.

Özyiğit, yazılı açıklamayla belirlenen yeni asgari ücreti ve hükümeti eleştirdi; “Bu artış elektrik zammını karşılamaktan bile uzak” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların alım gücünün olmadığı ekonomide hiçbir sektörün ayakta duramayacağını söyleyen Özyiğit, “Bu gibi durumlarda asgari ücretin alım gücünü artıracak şekilde düzenlenmesi gerek. Hayat ciddi anlamda pahalılaştı, toplumun çoğunluğu yaşamını borçlanarak sürdürmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde zaten yeterli olmayan asgari ücrete yalnızca 162 TL zam yapılması çalışanlarla dalga geçmek” dedi.

“EKONOMİK PASTANIN BÜYÜTÜLMESİ, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ADALETLİ OLARAK DAĞITILMASI GEREK”

Yapılan yeni düzenlemeyle çalışanların eline net bin 757 TL geçeceğini belirten Özyiğit, ülkedeki açlık sınırının geçtiğimiz günlerde bin 794 olarak açıklandığını söyledi, “UBP-DP hükümeti asgari ücretle çalışanları ve ailelerini açlığa mahkum etti. Kalkınma sağlayacak ortak ekonomik aklı yaratmak yerine, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getiriyorlar” ifadesine yer verdi.

Özyiğit, elektriğe, akaryakıta, tüp gaza ve harçlara yapılan zamlara da işaret ederek, “TL döviz karşısında ciddi değer kaybetti, bu artış yüzde 45’e varan elektrik zammını karşılamaktan bile çok uzakta” dedi.

Ekonomik pastanın büyütülmesi ve toplumun tüm kesimlerine adaletli olarak dağıtılması gerektiğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit şunları da belirtti:

“Devlet vergi denetçiliği ve tahsilatını gerçek anlamda yerine getirmeli, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için nereden buldun yasası çıkarılmalı, yolsuzlukların önüne geçmeli, kamu verimliliği ve yatırım alanları artırılmalı, tüketim mallarının KDV'lerinde geçici indirim yapılmalıdır.”

(RÇ/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü Elektrik Kesintisi Olacak Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü...
Erhürman, Girne’de Esnafla Bir Araya Geldi Erhürman, Girne’de Esnafla Bir Araya Geldi
“digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı’nın 1’inci Dönemi Başladı “digital Diyet” Adlı Kantara Kış Kampı’nın...
Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı
Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü… Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü…
Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Gazimağusa Bölgesinde Ziyaretlerde Bulundu Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Gazimağusa Bölgesinde...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Pazartesi Günü...
Güzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Haberi Oku