Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Büyükkonuk Örgütü kuruldu. TDP Büyükkonuk Örgüt Başkanlığına Ercan Yüzüak getirildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin örgütsel ağı ile kurumsal yapısının her geçen gün güçlendiğini belirterek, TDP olarak ülkenin her bölgesinde güçlü bir örgüt oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

TDP’den verilen bilgiye göre, etkinliğe TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler ile bazı PM ve MYK üyeleri katıldı.

TDP Büyükkonuk örgüt başkanlığına Ercan Yüzüak getirilirken yönetimdeki diğer isimler Erbay Çoban, Mustafa Arıoğlu, Mustafa Arkan ve Niyazi Aygan oldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada, bir yandan örgütler kurarken, diğer yandan var olan örgütleri yeni katılımlarla güçlendirdiklerini, ayrıca yasa gereği sunulacak üye listelerinde de güncellemeler yaptıklarını söyledi.

Özyiğit şunları kaydetti:

“Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından parti içerisinde sağlanan birlik, beraberlik ve ‘biz’ ruhu ciddi bir motivasyon yaratmıştır. Bugün dünden daha güçlüyüz. Temizlik, şeffaflık ve disiplinden taviz vermememiz ciddi destek görmüştür, bunun göstergeleri de zaten vardır. Bizler tüm bölgelere ulaşmaya çalışırken, insanlarımızın da bizlere ulaşarak ‘gelin burada da örgüt kuralım, biz de sizinle birlikte yürümek istiyoruz’ söylemleri oldukça anlamlıdır.”

(EMR/HÖ) FOTOĞRAFLI